„Überhaupt keine ernsthaften Vorschläge“: Lawrow schimpft über Scholz und Macron

Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Deutschland und Frankreich vorgeworfen, nicht ernsthaft an einem Dialog mit Moskau über die Ukraine interessiert zu sein. Der Westen habe bisher „überhaupt keine ernsthaften Vorschläge“ gemacht, sagte Lawrow nach Angaben der Staatsagentur Tass am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen. Seit Monaten schon kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron „drohend“ an, Präsident Wladimir Putin anzurufen, sagte Lawrow. „Aber wenn du anrufen willst, ruf einfach an - warum das am Mikrofon verkünden?“

Zugleich betonte der russische Außenamtschef, dass Moskau die Ziele der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine nicht aufgeben werde. Mit diesem Begriff bezeichnet die russische Führung nach wie vor ihren seit 16 Monaten andauernden Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Scholz will „zu gegebener Zeit“ wieder mit Putin sprechen

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau haben sich nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine massiv verschlechtert. Deutschland unterstützt die Ukraine bei ihrer Verteidigung mit Waffen und fordert den Abzug der russischen Truppen von dort.

Scholz hatte Ende Mai erklärt, er wolle den Gesprächsfaden mit Putin wieder aufnehmen. Er habe vor, „zu gegebener Zeit auch wieder mit Putin zu sprechen“, hatte Scholz in einem Zeitungsinterview gesagt - nannte aber keinen Termin.

