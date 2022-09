Protest gegen Mobilmachung: 25-Jähriger schießt auf Leiter eines Rekrutierungsbüros in Russland

Mehr Fahrrad-Diebstähle in Kiel: So schützt man sein Rad

Fahrraddiebstahl ist ein Problem in Kiel. Die Zahl der gemeldeten Fälle ist zuletzt wieder leicht gestiegen. Wo landen die Räder, die hier geklaut werden? Was raten Polizei und der Radclub ADFC? Und wie versichert man sein Rad am besten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.