Kreml macht Sanktionen für Nord-Stream-1-Stopp verantwortlich

Russland macht weiter die europäischen Staaten für den Gaslieferstopp über die Ostseepipeline Nord Stream 1 verantwortlich. Der Kreml knüpfte Reparaturarbeiten am Dienstag an eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland.

Nord Stream 1 liegt still. Noch immer liefert Gazprom kein Gas über die Ostseepipeline nach Deutschland. Schuld seien laut Moskau die Sanktionen gegen Russland. Weder Experten noch die Bundespolitik glauben an angebliche technische Probleme an der Gaspipeline.