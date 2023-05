Russland macht Ukraine für Drohnenangriffe auf Moskau verantwortlich und spricht von „Terrorakt“

Neueröffnung

Viele Jahre war es ein zentraler Anlaufpunkt in Steinwurfweite der Waldorfschule. Doch 2022 schloss das Café Knuust an der Hofholzallee seine Türen. Am Dienstag, 30. Mai, wird es unter dem Namen „Die kleine Schneckerei“ wiedereröffnet. Das Betreiberpaar ist in der Kieler Gastroszene wohlbekannt.