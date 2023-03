Russland meldet Manöver seiner strategischen Atomraketen

Das russische Militär hat am Mittwoch eine Übung zum Manövrieren von Raketenwerfern angekündigt. Dabei handelt es sich um strategische Geschosse mit Atomsprengkopf. Rund 3000 Soldaten sollen an der Übung beteiligt sein.

Moskau. Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs in der Ukraine hat das russische Militär am Mittwoch Übungen seiner strategischen Raketenstreitkräfte abgehalten. Dabei würden mobile Jars-Raketenwerfer in drei Regionen Sibiriens manövrieren, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Geübt würden unter anderem Maßnahmen, die Stationierung der Raketenwerfer vor ausländischen Geheimdiensten zu verbergen.

Keine Teststarts geplant

Mögliche Pläne für Teststarts von Waffen erwähnte das Ministerium nicht. Die Jars ist eine ballistische Interkontinentalrakete mit Atomsprengkopf. Sie hat eine Reichweite von etwa 11.000 Kilometern und bildet das Rückgrat der strategischen russischen Raketenstreitkräfte.

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das große Lastwagen mit den Raketen beim Verlassen eines Stützpunkts zeigt. An dem Manöver sind den Angaben zufolge etwa 300 Fahrzeuge und 3000 Soldaten im Osten Sibiriens beteiligt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag eine Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus angekündigt. Solche Waffen sind für den Einsatz auf dem Schlachtfeld gedacht und haben eine relativ geringe Reichweite. Strategische Langstreckenraketen sind schlagkräftiger und mit Atomsprengköpfen ausgestattet, die ganze Städte auslöschen können.

