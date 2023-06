Russland: Neuer Prozess gegen Nawalny in Strafkolonie gestartet

Verteidigungsexperten warnen

Schweden hält russischen Angriff für „nicht ausgeschlossen“

Schweden fühlt sich am besten von der Nato verteidigt, das machen Verteidigungsexperten in Stockholm deutlich. Denn ein Angriff Russlands auf das skandinavische Land könne nicht ausgeschlossen werden. Trotz des Kriegs in der Ukraine sei Russland in der Lage, Einsätze gegen Schweden durchzuführen.