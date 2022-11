Russland nimmt Getreide-Abkommen mit Ukraine wieder auf

In der vergangenen Woche hatte Russland den Getreidedeal mit der Ukraine einseitig ausgesetzt. Nun will sich Moskau wieder beteiligen. Vermittelt hat die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Ankara. Russland kehrt nach Angaben der türkischen Regierung wieder zu dem Abkommen zurück, das ukrainische Getreide-Exporte durch das Schwarze Meer ermöglichen soll.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angaben am Mittwoch in Moskau. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Getreide-Abkommen: 16 Schiffe sollen wieder durch Schutzkorridor fahren dürfen Die Türkei macht sich dafür stark, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine fortzuführen. © Quelle: Reuters

Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte mit, der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe dessen türkischen Kollegen Hulusi Ajar angerufen und darüber informiert, dass das Abkommen für den sogenannten Getreidekorridor von Mittwoch an in derselben Art und Weise wie zuvor gelte. Lieferungen an afrikanische Staaten würden Vorrang erhalten, erklärte Erdogan weiter, darunter Somalia, Dschibuti und Sudan.

Russland spricht von „Terroranschlägen“ auf Krim-Hafen Sewastopol

Russland hatte das Abkommen nach einem von ihm gemeldeten Angriff auf seine Schwarzmeerflotte ausgesetzt. Moskau bezeichnete die Angriffe als „Terroranschläge“. Das Verteidigungsministerium warf der britischen Marine vor, die Anleitungen zum Beschuss der Halbinsel mit Drohnen gegeben zu haben.

Wie das Außenministerium in Moskau am Samstag erklärte, hätten die ukrainischen Streitkräfte unter Deckung des humanitären Korridors für die Getreideausfuhren per Schiff Angriffe aus der Luft und vom Meer aus gegen die russische Schwarzmeerflotte verübt. Dabei sei am Samstag die Infrastruktur des Flottenstützpunkts in Sewastopol auf der Halbinsel Krim beschossen worden und ein Minenräumschiff beschädigt worden. Großbritannien wies eine Beteiligung entschieden zurück. Auch die Ukraine hat die Drohnenangriffe nicht bestätigt.

Am Montag sollten dennoch zwölf Schiffe durch den festgelegten humanitären Korridor in Richtung Istanbul aufbrechen, vier in entgegengesetzte Richtung, hieß es in einer Mitteilung des Koordinierungszentrums in Istanbul in der Nacht zum Montag. Die russische Delegation sei darüber informiert worden. Am Sonntag seien sechs beladene Schiffe in Richtung des Korridors aufgebrochen. Im Korridor selbst habe es am Sonntag aber keine Schiffsbewegungen gegeben. Auch für Donnerstag waren bereits weitere Durchfahrten angekündigt worden.

Putin fordert Untersuchung der Angriffe

Das Abkommen vom Juli wurde von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelt und soll eine sichere Passage für mit ukrainischem Getreide beladene Frachter über das Schwarze Meer zum Bosporus garantieren.

Um die Auslieferung des Getreides zu retten, hatte der türkische Präsident zuvor mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert. Putin forderte dabei eine Untersuchung eines mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriffs auf die russische Schwarzmeerflotte, wie der Kreml mitteilte. Außerdem beklagte er, Russlands landwirtschaftliche Exporte seien nach wie vor blockiert.

