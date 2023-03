Das russische Fernsehen ist eine wichtige Propagandamaschine des Kremls. Ziel ist es, das Feindbild des Westens zu schärfen. Die neuste Anschuldigung: In Großbritannien müsse die Bevölkerung Eichhörnchen essen, damit die Waffenlieferungen an die Ukraine noch finanziert werden können.

Im russischen Fernsehen scheut man sich nicht davor, die Wahrheit zu biegen, um den Westen schlecht aussehen zu lassen. In einer Talkshow spielte die Propagandistin und Fernsehmoderatorin Olga Skabejewa auf Großbritanniens Waffenlieferung an die Ukraine an und vermischte dabei gleich mehrere Themen.

In einem Video, dass auf Twitter viral ging, erklärte sie: „Heute wurde bekannt, dass einige Restaurants in Großbritannien Eichhörnchen servieren werden. Tatsächlich gibt es viele Tiere in Parks - warum sie also nicht essen, wenn man bedenkt, dass die Lebensmittel knapp sind?“, fragt Skabejewa ironisch in die Runde, um das Thema dann auf den Krieg zu lenken. „Aber sie [die Briten] schrecken nicht davor zurück, Selenskyj zu helfen und Waffen zu liefern. Das heißt, sie werden Eichhörnchen essen, aber Haubitzen liefern.“

Umweltschützer werben für Eichhörnchenfleisch

Die kremltreue Journalistin zeichnet das Bild einer leidenden Bevölkerung. Ihre Worte implizieren, das Vereinigte Königreich ließe lieber seine eigene Bevölkerung hungern, als die Waffenlieferung an die Ukraine zu stoppen. Und tatsächlich gab es jüngst ein Artikel in der englischen „Daily Mail“, in dem Umweltschützer dazu aufrufen, das Grauhörnchen auf den Speiseplan der Briten zu setzen.

Ein Zusammenhang besteht allerdings weder mit der Knappheit einiger Lebensmittel noch mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Tatsächlich beruht die kulinarische Empfehlung auf der Tatsache, dass das Grauhörnchen das klassische rote Eichhörnchen verdrängt und zudem einen Schaden von knapp 45 Millionen Euro in den Wäldern Großbritanniens angerichtet hat. Durchgesetzt hat sich die Forderung der Gruppe „The Exmoor Squirrel Project“ bisher jedoch noch nicht.

Das Vereinigte Königreich ist seit Kriegsbeginn einer der ersten und wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Die Regierung liefert Waffen, finanziert Ausbildungen und hat Militärhilfen in Milliardenhöhe zugesagt.