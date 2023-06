Wladimir Putin empfängt afrikanische Delegation

St. Petersburg. Nach ihrem Besuch in Kiew ist eine Delegation afrikanischer Regierungen am Samstag in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengetroffen. Sie bezeichnet ihre Reise als Friedensmission, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj intervenierte aber bei einer Pressekonferenz am Freitag in Kiew, als der komorische Präsident Assoumani die Idee einer „Roadmap“ in den Raum stellte. Selenskyj verlangte eine Klarstellung und erklärte, er wolle „keine Überraschungen“ von dem Treffen mit Putin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Afrika ist wegen wichtiger Getreide- und Düngemittellieferungen vom Krieg betroffen

Der russische Präsident empfing die Delegation im Rahmen des St. Petersburger Wirtschafts­forums. Es wurde nicht erwartet, dass Putin und die afrikanischen Repräsentanten danach Stellungnahmen abgeben. Angekündigt war eine Pressekonferenz des russischen Außen­ministers Sergej Lawrow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Delegation gehören die Staatschefs von Südafrika, Sambia, Senegal, den Komoren, der ägyptische Ministerpräsident und ranghohe Gesandte aus der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Afrika ist von dem seit 16 Monaten andauernden Krieg direkt betroffen, da viele Länder des Kontinents auf Getreide- und Düngemittellieferungen aus der Ukraine und Russland angewiesen sind, um ihre Bevölkerungen ernähren zu können.

Südafrika-Präsident: „Dieser Konflikt wirkt sich negativ auf Afrika aus“

„Dieser Konflikt wirkt sich negativ auf Afrika aus“, erklärte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa auf der Pressekonferenz mit Selenskyj. Er erkenne zwar an, dass die Ukrainer das Gefühl hätten, kämpfen und nicht aufgeben zu müssen. „Der Pfad zum Frieden ist sehr hart“, ergänzte Ramaphosa.

Doch sei es wichtig, diesen Konflikt besser früher als später zu beenden. Dabei wolle die afrikanische Delegation helfen. Die Teilnehmer der Friedensmission stehen für einen Querschnitt der unterschiedlichen Haltungen in Afrika zum Ukraine-Krieg.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Viele afrikanische Länder halten zu Russland

Südafrika, Senegal und Uganda scheuen sich bisher, Moskau zu kritisieren. Ägypten, Sambia und die Komoren haben hingegen im vergangenen Jahr bei einer Abstimmung über eine Resolution, die die Invasion in die Ukraine verurteilte, gegen Russland gestimmt. Zahlreiche Länder in Afrika pflegen seit Langem enge Beziehungen zu Moskau, die in den Kalten Krieg zurückreichen. Damals unterstützte die Sowjetunion deren Bemühungen um eine Loslösung von westlichen Kolonialmächten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Pressekonferenz in Kiew wurde der Ton rauer, als Assoumani die Idee eines „Fahrplans“ für Frieden ins Spiel brachte. Selenskyj hakte nach, er wolle „keine Über­raschungen“, wenn die Delegation sich mit Putin treffe. Die Delegation sollte Russland um die Freilassung politischer Gefangener von der Halbinsel Krim bitten, die Moskau 2014 illegal annektiert hat. „Vielleicht wird das ein wichtiges Ergebnis eurer Mission, eures Fahrplans“, ergänzte Selenskyj.

Laut internationalen Menschenrechtsgruppen hat Russland seit der Annexion der Krim willkürlich Angehörige der Krimtataren verhaften und ungerechtfertigte Strafverfahren gegen sie einleiten lassen. Viele wurden zu langen Haftstrafen verurteilt.

RND/AP