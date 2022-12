Putin-Propagandist droht Europa mit Krieg: „Wir kommen nach Berlin!“

Der Putin-Propagandist und Fernsehmoderator Wladimir Solowjow spricht in seiner Talkshow Kriegsdrohungen gegen Europa aus. Zudem wirft er mit Beleidigungen gegen den Westen um sich. Solowjow gilt unter Beobachtern als einer der wichtigsten Propagandisten des Kremls.

Der Kremlpropagandist Wladimir Solowjow hat Europa im russischen Staatsfernsehen beschimpft und mit einem Krieg gedroht. In einem Ausschnitt des Monologes, den Anton Geraschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, auf Twitter teilte, warf Solowjow Deutschland außerdem „blühenden Nationalsozialismus“ vor.

„Wenn das Thema des ukrainischen Nationalsozialismus vorbei ist, wird es das Thema des europäischen Nationalsozialismus und seiner klügsten Vertreter geben. Beginnend mit dem Baltikum und endend mit dem deutschen Nationalsozialismus, der immer noch in voller Blüte steht“, sagte der russische Propagandist.

Solowjow: „Wir kommen zurück nach Paris und nach Berlin“

Anschließend wendet er sich direkt an Polen, Frankreich, Skandinavien und die Niederlande. „Sie wollen einen Prozess in Den Haag? Wir verurteilen sie in Den Haag“, sagte er mit Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof. Er verwies auf die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg: „Wir kommen nach Den Haag, wie wir nach Nürnberg kamen, um euch Bastarde zu verurteilen.“

Solowjow drohte dem Westen: „Wir kommen zurück nach Paris wie im 19. Jahrhundert, nach Berlin wie im 20. Jahrhundert.“ Wenn es im 21. Jahrhundert notwendig sei, die „europäischen Bastarde“ wieder daran zu erinnern, mit Respekt an Russland zu denken, „kommen wir“, so der Putin-Anhänger weiter.

In einem weiteren Ausschnitt, den der BBC-Journalist Francis Carr auf Twitter teilte, führte Solowjow weiter aus, was seiner Ansicht nach in einem solchen Falle passieren würde: „Wird es schwierig für uns? Sehr. Wird es Angriffe auf unsere Städte geben? Ja. Werden sie uns zusätzliche Sanktionen auferlegen. Ja.“ Außerdem sprach er von „europäischen Nazis“ und „ihren amerikanischen Herren“.

Bekannter Propagandist und Fernsehmoderator

Wladimir Solowjow ist TV-Moderator im russischen Staatsfernsehen, wo er eine Talkshow moderiert. Beobachter bezeichnen ihn als einen der wichtigsten Propagandisten des Kremls. Wegen seines mutmaßlichen Einflusses wurde er in diesem Jahr auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen. Nach Aussagen von Putin vor einigen Monaten soll ein Mordanschlag auf Solowjow vereitelt worden sein.

Es war auch nicht das erste Mal, dass Solowjow in seiner Talkshow harte Worte fand. Regelmäßig beleidigt er den Westen, äfft den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach und spottet. Wie ernst zu nehmend seine Aussagen sind, ist unklar.

