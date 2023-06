Putin steht blamiert auf der Weltbühne

Die militärische Offensive der Wagner-Truppe gegen Moskau ist beendet – seine Folgen werden die Welt weiter in Atem halten. Der russische Machthaber Putin geht innen- wie außenpolitisch schwer angeschlagen aus diesem Angriff auf den Kreml hervor. Er konnte den Marsch auf Moskau nur knapp, blamiert und gedemütigt abwenden.

Ausgerechnet der belarussische Präsident Lukaschenko, der als Putins Marionette gilt, hat zwischen dem Kreml und dem Chef der Wagner-Truppe Prigoschin vermitteln müssen. Man darf sich diese Aktion nicht als diplomatische Kunst vorstellen. Vielmehr agieren Putin und sein einstiger Koch Prigoschin wie rivalisierende Verbrecherbanden. Sie hauen sich gegenseitig übers Ohr und halten sich nur so lange an Vereinbarungen, bis sie sich stark genug fühlen, um Rache zu nehmen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn man von Prigoschin trotz der Zusicherung von Straffreiheit nicht mehr viel hört. So lange er lebt, bleibt er für Putin gefährlich, weil er so viele Anhänger in Russland hat. Auch mit Säuberungsaktionen in den Reihen der russischen Militärs selbst ist zu rechnen.

Das alles schwächt die russischen Truppen an der Front. Der Welt wurde erneut vor Augen geführt, dass Putin gar kein großer Kriegsstratege ist und dass sein Militär sehr leicht überrannt werden kann. Da helfen auch die vielen historischen Vergleiche nicht, in die sich Putin gerne flüchtet, um von der Realität abzulenken. Der russische Naschschub im Süden der Ukraine muss nun erst einmal wieder in Gang kommen, nachdem die Garnisonsstadt Rostow von Wagner-Truppen erst eingenommen und dann wieder verlassen wurde. Zugleich dürfte die Kampfmoral bei den Soldaten sinken. Das nutzt der Ukraine für einen Augenblick – mehr aber auch nicht.

Weder für die Ukraine noch für die Nationen der westlichen Allianz sind die labilen Verhältnisse in Russland eine gute Nachricht. Es steht zu befürchten, dass der bloßgestellte Putin mit gesteigerter Brutalität im Krieg gegen die Ukraine versuchen wird, sich auf der Weltbühne wieder Respekt zu verschaffen.

Der Feind meines Feindes ist mein Freund

Der Westen hat an diesem Samstag gut daran getan, die Füße still zu halten und in ersten vorsichtigen Reaktionen nur die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine zu formulieren. Ein erfolgreicher Putsch gegen Putin hätte zwar die russische Front in der Ukraine erheblich geschwächt. Ein noch weniger rationaler brutaler Militär mit sadistischen Handlangern an den Schalthebeln des Kreml hätte die Lage langfristig aber dramatisch verschärft. Die kurz gedachte Schlussfolgerung: Der Feind meines Feindes ist mein Freund – kann bezogen auf Kriegsverbrecher wie Putin und Prigoschin nicht gelten.

Die Erfahrung lehrt, dass nach einem solchen Putsch, Schuldzuweisungen und Geschichtsklitterung um sich greifen. Wahrscheinlich wird sich die Nato noch dagegen wappnen müssen, dass Putin die Drahtzieher des Putsch-Versuchs im Westen sucht.

Wie sichert Putin seine Macht innenpolitisch ab?

Der russische Präsident braucht in jedem Fall eine neue Erzählung, um seine Macht auch innenpolitisch weiter abzusichern. Seine Bevölkerung hat merkwürdig emotionslos auf die dramatischen Geschehnisse am Wochenende reagiert. Nun aber regen sich jenseits der Opposition im Land Zweifel, ob Putin noch der richtige Mann ist. Ein möglicher Bürgerkrieg in Russland ist längst nicht abgewendet. Aber leider ginge es nicht um die Frage, ob Putin durch eine demokratische Bewegung ersetzt werden kann. Die demokratische Opposition und große Teile der Intelligenz sitzen entweder im Gefängnis oder haben das Land längst verlassen. Vielmehr liefe es auf eine Auseinandersetzung zwischen Nationalisten und Ultra-Nationalisten hinaus.