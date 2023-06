Putin will Organisatoren des Militärputsches vor Gericht stellen

Erstmals nach dem Ende des Aufstands der Privatarmee Wagner wendet sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit einem Statement dazu an die Öffentlichkeit. „Die Organisatoren dieser Rebellionen können nicht umhin zu verstehen, dass sie vor Gericht gestellt werden“, sagte er und sprach in dem Zusammenhang von einer „kriminellen Aktivität“. Das gelte aber nicht für alle Kämpfer der Privatarmee Wagner.

„Wir wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Wagner-Gruppe russische Patrioten sind“, sagte Putin weiter. Diese hätten die Möglichkeit, entweder einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium einzugehen oder aber nach Belarus auszuwandern, wohin auch der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, gegangen sein soll. In dem Zusammenhang dankte Putin auch Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten von Belarus, für die Vermittlung in dem Konflikt mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Weiter sagte der russische Präsident, dass das Geschehene genau das sei, was die „Neonazis aus der Ukraine“ wollten – nämlich dass die Russen sich gegenseitig umbrächten und die russische Gesellschaft gespalten werde. Wenn sich Söldner und reguläre Truppen beschossen hätten, wäre dies vor allem Kiew und dem Westen zugutegekommen, erklärte Putin. Doch die russische Gesellschaft habe sich als geschlossen erwiesen in ihrer Ablehnung des Aufstands. Dies hätten am Ende auch die Umstürzler erkannt und aufgegeben.

Putin hat den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung für ihren Rückhalt gedankt. „Ich danke allen Soldaten, Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt haben“, sagte er in der im Staatsfernsehen übertragenen Rede. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. „Das hat Zeit gebraucht“, sagte Putin. „Der bewaffnete Aufstand wäre auch so zerschlagen worden.“

Prigoschin dementiert, Machtwechsel angestrebt zu haben

Zuvor hatte sich bereits Prigoschin über eine Audiobotschaft gemeldet. Er dementierte, einen Machtwechsel in Moskau angestrebt zu haben: „Wir hatten nie das Ziel, die Regierung zu stürzen“, sagte er in einem elfminütigen Statement. Stattdessen sei sein Ziel gewesen, mit der „Protestaktion“ nur sein Unternehmen Wagner zu retten. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium angeordnet, dass die Kämpfer aller russischen Freiwilligenverbände ab Juli Verträge mit dem Ministerium unterzeichnen müssen.

Putin siegt im Kampf um die Macht – Prigoschin nicht in Sicht In Videos war zu sehen, wie der Söldnerchef am Samstag in einem schwarzen SUV das Zentrum von Rostow am Don verlässt. © Quelle: dpa

Prigoschin hatte am späten Freitag einen „Marsch der Gerechtigkeit“ ausgerufen, um Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie Generalstabschef Waleri Gerassimov zu entmachten. Als Grund nannte er zunächst, dass die beiden einen Angriff auf ein Wagner-Feldlager angeordnet hätten. Anschließend hatte er die südrussische Millionenstadt Rostow am Don besetzt und einige Einheiten seiner Truppe Richtung Moskau geschickt. Ihr praktisch ungehinderter Vormarsch auf Moskau, der erst gut 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt stoppte, weil Prigoschin aufgegeben hatte, rief im Land Schockwellen hervor. Nach einer Einigung mit der russischen Regierung brach Prigoschin den Vormarsch ab und willigte ein, nach Belarus ins Exil zu gehen.

Putin lobt Selbstaufopferung russischer Piloten

Putin versuchte nun in seiner Rede, den Eindruck zu bewahren, dass die Macht- und Sicherheitsorgane handlungsunfähig seien. So lobte er den Mut und die Selbstaufopferung russischer Piloten, die getötet worden seien, als sie sich den Umstürzlern entgegenstellten. Es war das erste Mal, dass die russische Führung damit Opfer während des Aufstands eingestand.

Viele politische Beobachterinnen und Beobachter hatten vor der Rede mit einer Entlassung des Verteidigungsministers Sergej Schoigu gerechnet, der seit Monaten wegen der Misserfolge beim Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Kritik stand und auch dem Aufstand Prigoschins nichts entgegenzusetzen hatte. Doch Putin hielt trotz der Kritik – zumindest vorläufig – an Schoigu fest, auch weil dieser als persönlicher Vertrauter des Kremlchefs gilt.

