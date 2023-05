Kein „friedlicher Himmel“: Putins Angst vor Störungen am „Tag des Sieges“

Weihnachten, Ostern? In Russland und der früheren Sowjetunion war und ist der 9. Mai bei vielen Menschen der wichtigste Feiertag des Jahres. Denn er war und ist ein Tag nationalen Stolzes, des Sieges über die faschistischen Okkupanten – und damit eine der historischen Leistungen, auf die die Menschen zwischen Kaliningrad und Wladiwostok stolz waren und sind.

Doch so traurig wie in diesem Jahr wurde dieser Tag in seiner 78‑jährigen Geschichte noch nie begangen. Und das hat viel mit Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun, mit einer bevorstehenden Offensive der Ukrainer, mit explodierenden Ölraffinerien und ganz allgemein der fragilen Sicherheitslage, wie Moskau einräumt.

In 21 Städten seien Militärparaden zum 9. Mai ganz abgesagt worden – erstmals seit Jahren, wie russische Medien berichten. Regionale Behörden begründeten die Absagen und zusätzlichen Einschränkungen mit nicht näher benannten Sicherheitsbedenken oder verwiesen vage auf die „derzeitige Situation“. Unklar war zunächst, ob die Entscheidungen in Absprache mit dem Kreml getroffen wurden.

Abgesagt wurde in Moskau bereits der Traditionsmarsch Unsterbliches Regiment, der normalerweise nach der Parade abgehalten wird.

Ein Bild aus friedlicheren Tagen: Paradeformationen stehen auf dem Roten Platz am 9. Mai 2020 vor Beginn der großen Militärparade der russischen Geschichte zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland. © Quelle: Mikhail Voskresenskiy/Host Photo

Doch unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in der Hauptstadt (ab 9 Uhr MESZ) auch Kremlchef Wladimir Putin auftreten. „Morgen bei der Parade wird es den Auftritt des Präsidenten wirklich geben“, bestätigte sein Sprecher Dmitri Peskow am Montag laut Interfax in Anspielung auf immer wieder kolportierte angebliche Doppelgängerauftritte.

Erwartet wird, dass er sich in seiner Rede zu den seit mehr als 14 Monaten anhaltenden Angriffen auf die Ukraine äußern wird, die die russische Propaganda als Kampf gegen den Faschismus wie im Zweiten Weltkrieg darstellt. Traditionell wird der Tag mit einer Militärparade gefeiert, an der bis zu 10.000 Soldaten aufmarschieren, dazu rollen Hightechwaffen, Flugzeuge donnern in Formation über die Szenerie.

Immerhin vier Staatsgäste

Zunächst war nur ein ausländischer Staatschef als Gast erwartet worden, der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow, der nach seiner Ankunft mit Putin am Montag zu einem Treffen zusammenkam. Das hatte bereits im Ausland für Häme gesorgt, Moskau ließ die diplomatischen Drähte glühen, sodass am Montag kurzfristig noch andere ausländische Ehrengäste angekündigt werden konnten: Emomali Rachmon, Präsident der Republik Tadschikistan, der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan sowie der kasachische Staatschef Kassym-Schomart Tokajew.

Dass die beiden Letztgenannten kommen, ist ein Erfolg, denn sie regieren zwar mit dem Kreml verbündete ehemalige Sowjetrepubliken, waren aber zuletzt mit Eigenmächtigkeiten und Kritik am Krieg aufgefallen. Im vergangenen Jahr war kein einziger ausländischer Staatschef ins international isolierte Russland gereist.

Der Kreml hatte damals betont, er habe auch keine Gäste eingeladen, da es sich nicht um einen runden Jahrestag handle. Der wird ganz nebenbei dieses Jahr auch nicht gefeiert.

Der 9. Mai – eine sowjetische Erfindung

Der 9. Mai ist eigentlich eine sowjetische Erfindung – denn erstmals unterschrieb Generaloberst Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht, am 7. Mai 1945 in Reims im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa die bedingungslose Kapitulation. Diese trat dann am 8. Mai 1945 um 23 Uhr in Kraft. Der Krieg endete also am 8. Mai. Im weiter östlich gelegenen Moskau war da aufgrund der Zeitverschiebung bereits der 9. Mai angebrochen.

Zudem drang der sowjetische Diktator Josef Stalin auf eine Wiederholung der Unterzeichnungszeremonie – dieses Mal im sowjetischen Machtbereich. Also hatte Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, eine Ratifizierung des Kapitulationsdokuments bildwirksam im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin Karlshorst zu unterzeichnen – und zwar 16 Minuten nach Mitternacht am 9. Mai.

So hatte Moskau zwei Gründe, dieses Datum als Tag des Sieges zu feiern. In der DDR galt später übrigens auch der 8. Mai als Tag der Befreiung, der alljährlich gefeiert wurde.

Man aß in der Familie und prostete sich „Mirnoje Nebo!“ zu – das bedeutet: „Auf einen friedlichen Himmel!“ Mikhail Yakopov, Wissenschaftler

„Früher war der 9. Mai für viele Menschen der Sowjetunion der wichtigste Tag im Jahr, für viele Russen ist er es bis heute geblieben“, erklärt Mikhail Yakopov, ein in Sowjetunion geborener und aufgewachsener Physiker, der an der internationalen Röntgenlaser-Forschungseinrichtung European XFEL in Hamburg arbeitet.

„Die Kinder hatten Papierfähnchen, man zog schöne Sachen an, die Mädchen bekamen Schleifchen ins Haar, dann ging man zur großen Siegesparade seiner Heimatstadt, wo Militärgerät auffuhr und Veteranen in Uniform und dicht mit Orden behangen Glückwünsche und Geschenke entgegennahmen“, so Yakopov zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Man aß anschließend in der Familie und prostete sich ‚Mirnoje Nebo!‘ zu – das bedeutet: ‚Auf einen friedlichen Himmel!‘“

Drohnen über dem Kreml!

Doch der Himmel über Russland ist in diesem Jahr alles andere als friedlich. Vergangene Woche hatten Berichte über den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen über dem Kreml in Russland für Aufsehen gesorgt. Nach russischer Darstellung sollten sie einen Anschlag auf Präsident Putin verüben, doch die Ukraine wies jede Verantwortung dafür zurück. Abgesehen davon kommt es in verschiedenen Teilen des riesigen Landes immer wieder zu ominösen Bränden in Ölraffinerien oder zu Zugentgleisungen.

Sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg wurde daher die zivile Nutzung von Drohnen bis nach dem Feiertag verboten. In St. Petersburg mit seinen vielen Kanälen wurde unter anderem die Verwendung von Jet-Skis untersagt. In Moskau durften Autos von Car-Sharing-Diensten nicht ins Zentrum fahren. Der britische „Guardian“ zitiert einen Insider aus dem Büro des Moskauer Bürgermeisters zu den Vorbereitungen: „Die Nervosität ist größer als je zuvor.“

Mit dpa und AP