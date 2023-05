Russland räumt Tod von zwei hochrangigen Militärkommandeuren ein

Live Alle Entwicklungen

Von der Leyen: Ukrainer sichern mit Blut auch Zukunft unserer Kinder – Selenskyj trifft Macron

Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine fort, ein baldiges Ende der Gefechte ist nicht abzusehen. An diesem Sonntag ist Präsident Selenskyj in Berlin zu Besuch. Am Nachmittag erhält er den Karlspreis in Aachen. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.