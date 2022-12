Russland: Razzia gegen Reichsbürgerszene innerdeutsche Angelegenheit

Fußball in der Wunderino-Arena

Fußball in der Wunderino-Arena

Gewinnspiel: 3x2 Tickets für das Lotto Hallenmasters in Kiel

Das Warten hat ein Ende: Das Lotto Hallenmasters findet am 7. Januar 2023 in der Wunderino-Arena in Kiel statt. Zwei Jahre musste die Veranstaltung wegen Corona pausieren, Anfang Januar kicken wieder acht Fußballteams um den Sieg. Hier können Sie 3x2 Tickets gewinnen!