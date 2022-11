Industrie benötigt dringend Materialien: Russland schickt 14-seitige Wunschliste an Indien

Licht und Schatten auf dem Arbeitsmarkt in Kiel

Etwas weniger als im Oktober, aber viel mehr als vor einem Jahr: Die jüngsten Arbeitsmarktdaten für Kiel kann man so oder so lesen. Die Agentur für Arbeit analysiert unverdrossen, der Arbeitsmarkt in Kiel sei robust und stabil. Die Einzelheiten.