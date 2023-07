Russland steigt aus Getreidedeal aus: Was bedeutet das für die Ukraine und die Welt?

Berlin. Russland ist am Montag aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine ausgestiegen. Der Deal, der seit gut einem Jahr den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer geregelt hat, liegt nun zunächst auf Eis.

Russland hat erklärt, zum Abkommen zurückkehren zu wollen, sobald seine Forderungen erfüllt sind. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zudem einen neuen Vermittlungsversuch angekündigt. Aber warum ist das Getreideabkommen überhaupt so wichtig und welche Folgen könnte das mindestens übergangsweise Aus des Deals für die weltweite Lebensmittelversorgung haben? Ein Überblick.

Worum geht es beim Getreideabkommen?

Der Deal ermöglichte es der Ukraine, über drei ihrer Schwarzmeerhäfen Getreide und andere Produkte ihrer Landwirtschaft zu exportieren. Dazu wurde ein 310 Seemeilen langer und rund drei Seemeilen breiter sicherer Korridor vereinbart, über den die Schiffe den Bosporus erreichen konnten. Dort wurden die Handelsschiffe in einem Koordinierungszentrum in Istanbul durch Vertreter Russlands, der Ukraine und der UN inspiziert. Damit sollte möglicher Waffenschmuggel über die Route verhindert werden. Seit dem Abschluss des Abkommens wurden rund 32,8 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert.

Welche Auswirkungen hat das vorläufige Aus des Getreidedeals für die ukrainische Wirtschaft?

„Für die Ukraine erschwert sich durch das Ende des Abkommens deutlich der Export von Getreide und anderen vom Abkommen abgedeckten Produkten“, erklärt Tobias Heidland vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zu den Produkten gehörten insbesondere Mais, Weizen und Sonnenblumenkerne, die zu Öl verarbeitet werden. „Bei all diesen Produkten ist die Ukraine einer der größten Produzenten weltweit und produziert deutlich mehr als im Inland konsumiert wird, sodass ein großer Teil der Produktion exportiert wird.“

Vor dem Krieg steuerten Russland und die Ukraine zusammen rund 30 Prozent zum weltweit exportierten Weizen bei. „Für Bauern in der Ukraine stellt sich nun die Frage, wie stark die Kosten für den Export ansteigen werden und somit wieviel Geld sie für ihre Ernte bekommen. Das kann sich auch auf die Entscheidung, im Herbst Winterweizen zu säen, auswirken“, sagt Heidland, der das Forschungszentrum „Internationale Entwicklung“ am IfW Kiel leitet.

Störche laufen vor Erntemaschinen auf einem Weizenfeld in der Ukraine. (Archivbild) Russland hat das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. © Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Neben dem auslaufenden Getreideabkommen habe die Ukraine noch mit anderen Faktoren zu kämpfen, die die heimische Agrarproduktion ausbremsen, betont Francisco Marí von Brot für die Welt gegenüber dem RND. Dazu gehörten die von den Überflutungen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms betroffenen Gebiete im Süden der Ukraine, aber auch stark verminte Regionen. „Um diese Verluste auszugleichen, müssen die ukrainischen Bauern ihr Getreide auch auf dem heimischen Markt teurer verkaufen“, sagt der Experte für Agrarhandel.

Werden die Folgen des ausgelaufenen Getreideabkommens auch Deutschland betreffen?

In Deutschland sind in den vergangenen Monaten die Lebensmittelpreise bereits stark angestiegen. Dies hat jedoch nur bedingt etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. IfW-Experte Tobias Heidland geht nicht davon aus, dass hierzulande nun die Preise abermals stark ansteigen werden, „da für den Großteil des Anstiegs der letzten Monate und Jahre andere Faktoren wie die gestiegenen Energiepreise oder der Fachkräftemangel maßgeblich waren“. Bereits vor dem Krieg seien die Preise stark angestiegen. „Zudem beeinflussen andere globale Trends wie die gestiegene Nachfrage nach Fleisch die Lebensmittelpreise in Deutschland. Da für die erhöhte Produktion von Fleisch auch mehr Getreide benötigt wird, steigen in diesen Bereichen die Preise.“

Was bedeutet das Aus für Länder, die auf die ukrainischen Getreideexporte angewiesen sind?

„Insgesamt werden sich die Weltmarktpreise für die betroffenen Güter erhöhen, weil das Angebot knapper wird“, prognostiziert Wirtschaftsexperte Heidland. Denn die Bauern könnten erst in der nächsten Anbausaision reagieren und mehr Weizen, Mais oder Sonnenblumen anbauen und somit einen Teil des fehlenden Angebots auf dem Weltmarkt ausgleichen. „Für Länder die stark auf Importe von Weizen, Mais – der viel auch als Futtermittel dient – und Speiseöl angewiesen sind, erhöhen sich die Ausgaben besonders stark.“

Als Beispiel führt Heidland Ägypten an, „wo insbesondere die Ärmeren deutlich mehr Weizen essen als in Deutschland und Lebensmittel generell einen deutlich größeren Anteil am Budget des Haushalts haben“. Laut offiziellen Schätzungen liegt dort der Kalorienanteil der Ernährung, der aus Weizen stammt, bei gut 35 Prozent. „Ein prinzipiell ähnlich großer Preisanstieg trifft diese Menschen also deutlich härter als uns in Deutschland, wo ein kleinerer Anteil am Einkommen für Nahrung ausgegeben und auch weniger Weizen konsumiert wird“, sagt Heidland dem RND.

Russland stoppt Abkommen über Getreidelieferungen aus der Ukraine Fast ein Jahr nach seinem Inkrafttreten läuft an diesem Montag das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aus. © Quelle: dpa

Viele Länder hätten zudem kaum bis gar keine Möglichkeiten, Getreide einzulagern, erklärt Francisco Marí von der Organisation Brot für die Welt dem RND. „Diese Länder sind auf ständigen Nachschub angewiesen.“ Bleiben die Lieferungen aus der Ukraine aus, bekämen auf die Exporte angewiesene Länder ein Problem. Auch das Welternährungsprogramm beziehe den Großteil seines Weizens aus der Ukraine und habe diesen in den vergangenen Monaten zu niedrigen Preisen erwerben können. Rund 160 Millionen Menschen seien aktuell auf diese Nothilfe angewiesen, so Marí. Allein in Dschibuti, Äthiopien, Somalia, Südsudan, Sudan und Uganda droht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gut 10 Millionen Kindern akuter Hunger.

Was könnte nun der weltweiten Lebensmittelversorgung drohen?

Durch den Klimawandel hervorgerufene Dürren und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den globalen Handel haben die Lebensmittelversorgung besonders in ärmeren Ländern bereits stark getroffen. Der Krieg in der Ukraine verschlimmerte das Problem nochmals: Trotz des Abkommens sei die ukrainische Produktion durch Krieg und Zerstörung bereits halbiert worden, sagt Wirtschaftsexperte Tobias Heidland. „Mit dem Abkommen konnte man aber zumindest relativ günstig exportieren.“ Damit ist nun wieder Schluss: Die Exportkosten würden nun wieder steigen und Teile der Produktion könnten erneut in der Ukraine blockiert sein.

Explodieren jetzt wieder die Getreidepreise auf dem Weltmarkt?

So steigen die Preise auf dem Weltmarkt, da sich das Angebot an Getreideprodukten verknappt. Und damit beginnt ein Teufelskreis: „Da Konsumenten dann beispielsweise statt Weizen andere Getreide essen, erhöhen sich auch deren Preise. Das heißt, Lebensmittelpreise werden generell ansteigen.“ Nun komme es darauf an, wieviel der ukrainischen Produktion mit höheren Transportkosten auf den Weltmarkt komme, erklärt Heidland. „Klar ist aber, dass ohne den russischen Angriff auf die Ukraine generell das Preisniveau für Weizen und andere wichtige Lebensmittel niedriger wäre.“ Mittelfristig könnte die Produktion in anderen Regionen der Welt zwar erhöht werden, dadurch würden aber wiederum andere Produkte knapper und damit teurer.

„Laut unseren Berechnungen könnte es langfristig in stark betroffenen Ländern wie Tunesien zu einem Anstieg des Getreidepreises von rund zehn Prozent kommen“, sagt Heidland. „Bis sich der Getreidepreis aber auf diesem Niveau einpendelt, könnte es auch über mehrere Anbausaisons deutlich stärkere Preisanstiege geben. Kurzfristig gab es letztes Jahr mancherorts vor dem Getreideabkommen Berichte von Verdopplungen des Brotpreises.“ Vor allem beim Weizen werde aber Deutschland wahrscheinlich davon weniger betroffen sein, weil man in diesem Bereich nahezu Selbstversorger sei.

Nachdem Russland seinen Ausstieg aus dem Deal angekündigt hat, sei kein direkter, starker Anstieg der Weizenpreise auf dem Weltmarkt zu verzeichnen, sagt Francisco Marí von Brot für die Welt. Die Situation an den Börsen sei noch recht ruhig. Als Russland die ukrainischen Getreideexporte noch blockierte, waren die Weizenpreise pro Tonne auf bis zu rund 460 Euro angestiegen. Bis zur vergangenen Woche seien sie jedoch auf etwa 230 Euro zurückgegangen. An diesem Montag habe es nur kurzzeitig einen Anstieg auf 240 Euro pro Tonne Weizen gegeben, so Marí. Dies könne jedoch auch dran liegen, dass insgesamt noch hohe Erntemengen in Europa und den USA erwartet werden. Das könnte sich in den nächsten Tagen für langfristige Lieferverträge ändern.

Können Getreideexporte auf dem Landweg über die EU den Wegfall der Seeroute ausgleichen?

Das gilt als unwahrscheinlich, denn der Transport über den Landweg ist nicht nur schwieriger und teurer, sondern kann auch mit Blick auf die Kapazitäten kaum das leisten, was der Schiffstransport ermöglichte. IfW Kiel-Experte Tobias Heidland rechnet vor: Ein gut 500 Meter langer Güterzug könnte rund 2000 Tonnen Getreide transportieren. Für die gleiche Menge bräuchte es rund 100 große Lkw. Ein Frachtschiff hingegen könne mit etwa 60.000 Tonnen Getreide beladen werden. Das entspräche also 30 großen Güterzügen bzw. rund 3000 Lkw. „Hätte man in diesem kleinen Rechenbeispiel die seit Juli 2022 unter dem Getreideabkommen transportierten 32,8 Millionen Tonnen per Zug transportiert, wären das 16.400 lange Güterzüge gewesen“, erklärt Heidland.

Die Welthungerhilfe verweist darauf, dass es durch die günstigeren Exporte aus der Ukraine bereits Konflikt in der EU gegeben habe. „Einige EU-Länder, darunter Polen und Ungarn, waren besorgt, dass die ukrainische Ernte ihre Märkte beeinträchtigen würde, deshalb hatten diese Regierungen Beschränkungen für diese Produkte gefordert.“ Ende Juli wurde den betroffenen Ländern eine 100 Millionen Euro umfassende Hilfe aus Agrargeldern der Europäischen Union zugesagt. Konkret sollen Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien und die Slowakei profitieren, bestätigte eine Sprecherin der EU-Kommission.

Was ist an Putins Behauptung dran, die ärmsten Länder hätten ohnehin kaum vom Getreideabkommen profitiert?

„Es ist in der Tat nur ein kleiner Teil des Getreides direkt in die ärmsten Länder gegangen“, sagt Wirtschaftsexperte Heidland dem RND. Entscheiden seien aber die gefallenen Marktpreise. „Außerdem verarbeiten reichere Ländern wie zum Beispiel die Türkei teils auch den Weizen weiter zu Mehl, das dann wiederum exportiert wird.“

„Laut jüngstem UN-Bericht nach einem Jahr Schwarzmeer-Getreideabkommen wurden mehr als 32 Millionen Tonnen Nahrungsmittelrohstoffe aus der Ukraine in 45 Länder exportiert und auf drei verschiedene Kontinente“, erklärt hingegen die Organisation Welthungerhilfe auf Anfrage des RND. „Davon gingen für humanitäre Hilfe 725.000 Tonnen an Afghanistan, Äthiopien, Kenia, Somalia, Sudan und in den Jemen.“ Zudem beziehe das Welternährungsprogramm rund 80 Prozent seiner Weizenmenge aus der Ukraine.

Wie könnten die Folgen des auslaufenden Getreidedeals aufgefangen werden?

„Es ist wichtig, Putin die Möglichkeit zu nehmen, den Weizen als Waffe zu benutzen“, sagt Francisco Marí. Dazu müssten auf Exporte angewiesene Länder stärker dabei unterstützt werden, sich selbst mit Getreideprodukten zu versorgen. „Zudem könnten die G7-Länder durch Reduzierung von Fleischproduktion und Beimischung zu Kraftstoffen Getreidereserven bilden und im Ernstfall für die Versorgung von ärmeren Ländern zur Verfügung stellen.“

Die Welthungerhilfe erklärt auf Anfrage, dass die Nahrungsmittelpreise zwar gesunken seien, für viele Menschen im Globalen Süden jedoch weiterhin zu hoch seien. Die Lage bleibe prekär. „Die Lösung der aktuellen globalen Hungerkrise liegt allerdings nicht in der Fortsetzung des Getreideabkommens.“ Das Abkommen sei vielmehr kurzfristig wichtig. Im Fokus liegen müsse aber der Umbau des Ernährungssystems als nachhalte Lösung der Hungerkrise: Dazu brauche es laut der Organisation mehr Investitionen in regionale Agrarproduktion, um Importabhängigkeiten zu reduzieren. Zudem müssten mehr soziale Sicherungssysteme zur Abmilderung der Folgen von Einkommens- und Ernteverlusten aufgebaut werden und nicht zuletzt eine konsequente Anpassung an den Klimawandel stattfinden.