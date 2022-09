Russland: Test neuer Atomwaffe in der Arktis steht offenbar bevor

Klimawandel, bedrohte Küsten und ein umstrittener Retter

In vielen Orten warnen die Anhänger von Fridays for Future heute wieder vor den Folgen des Klimawandels. Eine neue Studie zeigt eindrücklich, dass auch in Schleswig-Holstein ganze Küstenbereiche bedroht sind. Am Heikendorfer Strand gibt es ein ganz anderes Problem. Die Bronzeplastik eines Fischers, der eine Frau aus dem Meer rettet, wird plötzlich als sexistisch kritisiert.