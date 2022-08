Wo der Klimawandel eine Chance ist: Grönland zwischen Rekordwärme und Machtspielen

Auf Grönland schmilzt das Eis schneller denn je – gerade das macht die Insel so begehrt: Donald Trump wollte das riesige Land in der Arktis kaufen, auch die Chinesen mischen im Milliarden-Poker um Rohstoffe mit. Zu Besuch an einem der am meisten umworbenen Flecken der Erde.