Botschafter: Russischer Vorsitz in UN-Sicherheitsrat ist kein „Aprilscherz“

In New York haben Menschen gegen die russische Übernahme des UN-Sicherheitsvorsitzes protestiert und auf Plakaten einen Ausschluss Russlands aus der UN gefordert (Archivbild).

New York. Der russische UN-Botschafter hat die Charakterisierung des russischen Sicherheitsratsvorsitzes bei den Vereinten Nationen als „Aprilscherz“ zurückgewiesen. Entsprechend war dieser von Vertreterinnen und Vertretern der USA und der EU eingeordnet worden. Wassili Nebensja kündigte am Montag zudem ein Treffen unter dem Vorsitz des russischen Außenministers Sergej Lawrow zur Verteidigung der Prinzipien der UN-Charta an – deren Bruch Moskau angesichts der Invasion in die Ukraine weithin vorgeworfen wird.

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield hatte Reportern zuvor gesagt, sie erwarte, dass die Russen den Vorsitz nutzen würden, um Desinformation zu verbreiten und mit Blick auf die Ukraine für ihre eigene Agenda zu werben – „und wir werden bereitstehen, sie in jedem einzelnen Moment, in dem sie das versuchen, zur Rede zu stellen“.

Thomas-Greenfield und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatten den russischen Vorsitz im mächtigsten UN-Gremium beide als Aprilscherz bezeichnet. Nach den Regeln des Sicherheitsrats rotiert dieser monatlich in alphabetischer Reihenfolge unter den 15 Mitgliedern. Nebensja sagte, es werde keine Änderung der Regeln geben.

