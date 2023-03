﻿Russland und die Ostdeutschen: Ein Streitgespräch zwischen zwei Ex-DDR-Bürgern

Werner Wienert: Biografisches

Werner Wienert wurde 1943 in Schönborn (Niederlausitz) geboren.Am 9. März 2023 ist er 80 Jahre alt geworden.Der Vater von zwei Söhnen lebt im Nuthetaler Ortsteil Bergholz-Rehbrücke. Er fuhr einst von 1965 bis 1969 bei der Deutschen Seereederei als Zahlmeister zur See und studierte zu DDR-Zeiten an der Hotelfachschule und später an der Handelshochschule in Leipzig. Ab 1982 bis 1990 arbeitete er als Direktor des Hotels Schloss Cecilienhof und Jägertor in Potsdam. Nach der Zeit in den beiden renommierten Hotels machte sich Wienert selbstständig und gründete 1990 in Bergholz-Rehbrücke ein eigenes Hotel, das er „Ravenhorst“ nannte. Außerdem führte er unter anderem das Hotel Zur Bleiche im Spreewald und danach das Hotel Hakeburg in Kleinmachnow, später auch das Schloss Petzow und für kurze Zeit das Ressort Schwielowsee. Von 2009 bis 2019 war Werner Wienert Vorsitzender der Linken in der Gemeinde Nuthetal.