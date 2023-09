Ukrainische Drohne verursacht Blackout in sieben russischen Dörfern

Jahrmarkt, Wochenmarkt und mehr

3. Oktober in Kiel: Was sich ändert, verschiebt und geboten wird

Der Feiertag am Dienstag, 3. Oktober, mischt Termine in Kiel neu. So sorgt der Tag der Deutschen Einheit unter anderem für Änderungen bei den Wochenmärkten in Kiel. Es gibt aber auch neue Öffnungszeiten.