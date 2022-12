War es ein Kriegs-Deserteur? Unbekannter eröffnet Feuer auf Polizisten in Südrussland

Mit Wissenschaft allein lässt sich keine Politik machen

Tim Szent-Ivanyi

Die Regierungskommission setzt bei ihren Vorschlägen für eine umfassende Klinikreform an den richtigen Stellen an. Doch es ist nicht erkennbar, wie Gesundheitsminister Lauterbach die am Reißbrett entwickelten Vorschläge praktisch umsetzen will. Ihm fehlt dazu die Durchsetzungsfähigkeit, kommentiert Tim Szent-Ivanyi.