Moskau und Peking wollen noch in dieser Woche eine groß angelegte Marineübung im Ostchinesischen Meer abhalten. Ab Mittwoch sollen zehn Militärschiffe sowie Flugzeuge und Hubschrauber den Raketen- und Artilleriebeschuss üben.

Auf diesem von der iranischen Armee zur Verfügung gestellten Foto nehmen Kriegsschiffe an einer gemeinsamen Marineübung des Iran, Russlands und Chinas im Indischen Ozean teil (Symbolbild).

Im Ostchinesischen Meer: Russland kündigt gemeinsame Marineübungen mit China an

Start noch in dieser Woche

Start noch in dieser Woche

Russland und China werden noch in dieser Woche gemeinsame Marineübungen abhalten. Das erklärte am Montag das russische Verteidigungs­ministerium. Demnach werden die Militärübungen vom 21. bis 27. Dezember im Ostchinesischen Meer durchgeführt. „Der Hauptzweck der Übungen besteht darin, die Marinekooperation zwischen Russland und China zu stärken und Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region aufrecht­zu­erhalten“, hieß es aus Moskau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russland setzt Angriffe in Donezk fort Der russische Angriff, einer der größten seit dem Beginn des Krieges, legte umfangreiche Teile der zivilen ukrainischen Infrastruktur lahm. © Quelle: Reuters

Bei den Militärübungen würden Raketen- und Artilleriebeschuss geprobt, so Moskau. Außerdem seien gemeinsame U‑Boot-Abwehraktionen mit praktischem Waffeneinsatz geplant. Laut dem russischen Verteidigungs­ministerium nähmen vier russische und sechs chinesische Schiffe zusammen mit Flugzeugen und Hubschraubern beider Parteien an den Militärmanövern teil.

Moskau und Peking stärken Zusammen­arbeit

Die Marineübungen zwischen Moskau und Peking finden seit 2012 jährlich statt. Ziel sei es, „die Kampffähigkeit Russlands und Chinas zu stärken, um gemeinsam Bedrohungen auf See entgegenzutreten“, so das russische Verteidigungs­ministerium auf Telegram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Ende November waren russische und chinesische Bomber gemeinsame Patrouillen über dem Westpazifik geflogen. Die Militärübungen schließen sich an eine Reihe gemeinsamer Missionen an, mit denen die wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking angesichts der Spannungen mit den Vereinigten Staaten unterstrichen werden soll.

RND/hyd