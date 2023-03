Strategische Partnerschaft: Putin und Xi unterzeichnen Abkommen

Russland und China wollen in Zukunft noch näher zusammenrücken. Präsident Putin und Staats- und Parteichef Xi unterzeichneten im Kreml ein entsprechendes Abkommen - es enthält einige konkrete Punkte.

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben in Moskau Abkommen für den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030 unterzeichnet. Russlands Staatsfernsehen zeigte am Dienstag die Unterzeichnungszeremonie im Kreml. Unterzeichnet worden seien zwei Abkommen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn, sagte Putin bei einem gemeinsamen Auftritt. Xi lobte die „konstruktiven Gespräche“ mit Putin und sprach von einem Ausbau des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland.

So will China etwa mehr Elekrotechnik liefern, sagte Xi. Vereinbart worden seien auch zusätzliche russische Gaslieferungen an China, sagte Putin. Beiden Staaten wollen ihre Verkehrsverbindungen erweitern, darunter Straßen und Brücken.

Putin sichert China verlässliche Energieversorgung zu

Zuvor hatte Putin bei den Verhandlungen schon der energiehungrigen Wirtschaft des Nachbarn eine zuverlässige Versorgung mit Öl und Gas zugesichert. Russlands Unternehmen seien in der Lage, die wachsende Nachfrage der chinesischen Wirtschaft nach Energie zu befriedigen, sagte Putin. Bis 2030 solle die Gaslieferung auf fast 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Zudem würden 100 Millionen Tonnen Flüssiggas geliefert, aber auch Kohle und atomarer Brennstoff.

Wladimir Putin empfängt Xi Jinping Bei einem ersten, informellen Treffen im Kreml gibt es warme Worte von Putin. Xi nennt ihn dafür einen „lieben Freund“. © Quelle: Reuters

Die Rohstoffgroßmacht Russland orientiert sich nach dem Wegbruch des europäischen Energiemarktes im Zuge ihres Krieges gegen die Ukraine zunehmend nach Asien. China erhält die Energie mit Preisabschlägen. Nach Darstellung Putins hat das Handelsvolumen zwischen China und Russland im vergangenen Jahr einen Rekord erreicht mit fast 190 Milliarden US-Dollar (rund 93 Milliarden Euro). In diesem Jahr soll der Wert auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar steigen.

Putin: Chinas Vorschlag könnte Basis für Einigung in Ukraine sein

Unterdessen warf Putin dem Westen vor, Chinas Friedensinitiative für die Ukraine nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Der Vorschlag könnte die Grundlage für eine friedliche Einigung sein, wenn der Westen dafür bereit wäre, sagte Putin am Dienstag nach einem Treffen mit Xi Jinping.

Die im Februar vorgelegte, vage Friedensinitiative ruft zu einem Waffenstillstand und Gesprächen auf, brachte aber bisher keine greifbaren Ergebnisse. Die USA lehnten sie mit der Erklärung ab, sie würde die bisherigen russischen Landnahmen bestätigen und Moskau Zeit verschaffen, sich neu auszurüsten, aufzustellen und eine neue Offensive zu planen.

China gilt als enger Verbündeter Russlands. Zugleich hielt sich Peking bislang weitgehend an die internationalen Sanktionen gegen Moskau, um nicht selbst zum Ziel von Strafmaßnahmen zu werden.

RND/dpa/AP