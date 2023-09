Russland und Nordkorea: Wahre Freunde waren sie nie

Bangen Blickes versucht die westliche Öffentlichkeit zu deuten, was da Russlands Präsident Wladimir Putin und sein Gast Kim Jong Un im Kosmodrom Wostotschny in der Amur-Region im fernen Osten Russlands wohl gemeinsam aushecken.

Sind die Sorgen der Welt berechtigt, wenn zwei Diktatoren, die sich in einem Kampf gegen eine ganze Welt von Feinden wähnen, ihre Zusammenarbeit, auch auf militärischem Gebiet, zu intensivieren versprechen? Der Blick in die Geschichte des nordkoreanisch-sowjetischen beziehungsweise russischen Verhältnisses hilft, die neue Allianz der ungleichen Partner zu verstehen und einzuordnen.

Denn eigentlich ist Nordkorea eine sowjetische „Erfindung“. Auf die Idee, Korea zu teilen, kamen die Alliierten auf ihrer Konferenz von Jalta im Februar 1945. Korea war zuletzt 1910 ein eigenes Kaiserreich gewesen, danach wurde es eine japanische Kolonie. In der Konferenz von Kairo im November 1943 hatten sich Amerikaner und Briten, beide trugen im Krieg gegen Japan die Hauptlast, zwar auf eine Unabhängigkeit Koreas nach einem Sieg über Japan geeinigt. Doch der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt hielt diesen koreanischen Staat für nicht überlebensfähig, woraufhin er in Jalta Stalins Drängen, Korea ähnlich zu teilen wie Deutschland (oder zeitweise Österreich), schließlich nachgab.

Am 28. August 1945, also kurz vor der japanischen Kapitulation, rückte die sowjetische Armee bis auf den 38. Breitengrad vor, der noch heute die Grenze der beiden Koreas markiert. Die Geburt Nordkoreas war also Stalins Werk. Es ist bis heute ein großes historisches Unrecht, denn die Koreaner, die anders als die Deutschen keinen Krieg zu verantworten und von Japan jahrzehntelang kolonialisiert worden waren, müssen bis heute unter den Folgen leiden.

Korea wurde auch zum Austragungsort des ersten Krieges, der im Zeichen des neuen Ost-West-Konflikts ausgefochten wurde. Ohne eigentliche Kriegserklärung griffen nordkoreanische Truppen am 25. Juni 1950 Südkorea an. Es war wiederum der sowjetische Herrscher Josef Stalin, der sich von diesem Konflikt in Fernost Erfolg versprach, seine Expansion in Europa stockte nach dem Zusammenschluss der Westeuropäer in der Nato und dem Ende des griechischen Bürgerkriegs 1949.

Szene aus dem Koreakrieg: Ein Trupp „Ledernacken“ der 1. US-Marine-Division bei einem Feuerwechsel mit chinesischen Einheiten. © Quelle: picture alliance / akg-images

Gleich zwei kommunistische Großreiche, beide Gewinner im Zweiten Weltkrieg, griffen auf der Seite des Nordens ein: die Sowjetunion und die neu entstandene Volksrepublik China. Die Chinesen intervenierten auf Nordkoreas Seite auch mit „Freiwilligen“, die Sowjetunion agierte eher in der zweiten Reihe durch Waffenlieferungen, doch ist inzwischen gesichert, dass sowjetische Piloten mitkämpften. Die Vereinten Nationen legitimierten indes die Verteidigung des Südens durch eine Koalition unter maßgeblicher US-Führung.

Stalins Tod beendete den Krieg

Das Ende der Kampfhandlungen durch das Waffenstillstandsabkommen am 27. Juli 1953 wurde nicht zuletzt durch das erste „Tauwetter“ in der sowjetischen Außenpolitik nach dem Tode Stalins am 5. März 1953 möglich.

Während in den Folgejahren die Sowjetunion unter Parteichef Nikita Chruschtschow im Rahmen der Entstalinisierung einen ideologisch eher mäßigen Ton anschlug, auch was das Prinzip der Expansion (Theorie vom „unvermeidbaren bewaffneten Konflikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus) betraf, setzte die Volksrepublik China unter Mao Zedong weiter auf Konfrontation. Das betraf vor allem die Taiwan-Frage, also den auf der ehemaligen Insel Formosa gebildet Staat, der bis heute nicht Teil der Volksrepublik geworden ist.

Das große Zerwürfnis 1958

Zum Zerwürfnis zwischen Peking und Moskau kam es 1958, als sich die Sowjetunion weigerte, die von den Chinesen angestrebte gewaltsame Eroberung der taiwanesischen Kinmen-Inseln (Quemoy-Krise) zu unterstützen. Das Zerwürfnis gipfelte im Ausbruch bewaffneter Kämpfe zwischen China und der Sowjetunion am Fluss Ussuri 1969.

Für Nordkorea und dessen Diktator Kim Il-sung hatte das sowjetisch-chinesische Zerwürfnis zur Folge, dass sich in seinem Parteiapparat moskau- und pekingtreue Funktionäre misstrauten und bekämpften. Der eigenwillige Diktator reagierte, indem er nach stalinistischem Lehrbuch zwischen 1957 und 1962 „Säuberungswellen“ verantwortete, denen moskautreue Parteifunktionäre ebenso zum Opfer fielen wie jene, die chinesischen Direktiven folgten.

Russland will Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen Der russische Staatspräsident hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in einem Raumfahrtzentrum im Osten Sibiriens getroffen. © Quelle: Reuters

Noch unterstützte die Sowjetunion Nordkorea beim Aufbau eines Atomprogramms einschließlich eines Reaktors in Yongbyon. Doch der eigenwillige nordkoreanische Diktator, der im sowjetischen Diktator Josef Stalin sein Vorbild sah, konnte dem sowjetischen Parteichef Chruschtschow vor allem dessen Entstalinisierungsbemühungen nicht verzeihen – es kam zum Bruch mit Moskau.

Gleichzeitig schlug sich das bettelarme, isolierte Land 1962 ausgerechnet in jener Zeit wieder auf die Seite Chinas, als die chinesische Kulturrevolution Millionen Menschenleben forderte. Doch auch Chinas ideologische Ausrichtung war geprägt von radikalen Phasen gefolgt von Tauwetterperioden, sodass Nordkorea als Konsequenz daraus in den 1960er-Jahren beginnend eine ideologisch begründete Autarkie propagierte, die sich Juche-Ideologie nannte. Juche vereinte marxistische Elemente mit einer stärkeren Betonung des Individuums, des Nationalstaats und der Souveränität.

Zeitgleich setzte ein fast schon wahnhaft-religiöser Personenkult um Kim Il-sung ein, der fortan nur noch als Großer Führer bezeichnet wurde. An diesem Kurs hat sich im Prinzip bis heute nicht viel geändert. Nordkoreas zeitweilig irrationale Aggressivität vor allem Südkorea, aber auch Japan gegenüber wird auch als Resultat des Kontrollverlusts durch Moskau oder Peking verstanden.

Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989/1990 tangierte Nordkorea aufgrund seiner Autarkie zumindest politisch nicht, dafür kollabierte die Wirtschaft des ohnehin bettelarmen Landes vollends. Der Zerfall der Sowjetunion und der Beginn der Ära des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Boris Jelzin weckte in Nordkorea ein tiefes Misstrauen. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Russland und Nordkoreas Erzfeind Südkorea Ende 1991 wurde in Pjöngjang als Verrat gesehen.

Politisch näherte sich das Land unter dem „Erbprinzen“ Kim Jong-Il, der den 1994 gestorbenen Vater Kim Il-sung ersetzte, zwangsläufig wieder dem letzten verbliebenen sozialistischen Land der Erde an: der Volksrepublik China. Das Verhältnis zu Russland lässt sich in diesen Jahren mit „irrelevant“ zusammenfassen.

Diese von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt eine Interkontinentalrakete während einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Volksarmee auf dem Kim-Il-Sung-Platz. © Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Die zunehmend desolate Lage des isolierten und bettelarmen Landes kompensierte Kim Jong-Il, indem er mit einem ehrgeizigen Raketen- und Atomprogramm um die politische Aufmerksamkeit der Staatengemeinschaft buhlte – und regelmäßig mit Tests auf den Stand der Entwicklung aufmerksam machte und die Nachbarstaaten seiner Region in Angst und Schrecken versetzte. Bei der Entwicklung dieser Militärtechnik soll aber nicht Russland, sondern vor allem der Iran geholfen haben, wie US-Quellen belegen.

Die Wiederbelebung der Beziehungen zum Kreml hatte bereits im Jahr 2000 begonnen, als der neue russische Präsident Wladimir Putin zu einem ersten Gipfeltreffen mit Kim Jong-Il nach Pjöngjang reiste. Im eskalierenden Streit um Nordkoreas Atomprogramm ab 2002 unterstützte Moskau aber noch die westliche Position und legte kein Veto gegen Resolutionen im UN-Sicherheitsrat ein, in denen es um Sanktionen ging.

Unter Kim Jong Un, dem dritte Diktator aus der Kim-Dynastie, der 2011 nach dem Tod seines Vaters das Zepter übernahm, verbesserte sich das Verhältnis zum Kreml deutlich. 2012 verzichtete Russland auf 90 Prozent der ausstehenden Kreditschulden Nordkoreas aus Sowjetzeiten, was den Weg zu einer engeren wirtschaftlichen Kooperation ebnete.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen in Singapur: spektakulär, aber ohne Ergebnis. © Quelle: AP

Was „The Little Rocket Man“, wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump Kim im Vorfeld ihres spektakulären, aber ergebnislosen Treffens im Februar 2019 verächtlich nannte, für sein geschundenes Land jedoch am dringendsten brauchte, das konnte nicht der Kreml liefern: Investitionen, Konsumgüter, Technologiesupport.

Ich glaube, dass es eine Dimension gibt, die einerseits von Verzweiflung und andererseits von Opportunismus getrieben ist. Sydney Seiler, langjähriger Geheimdienstexperte und Nordkorea-Sondergesandter

Daher kam es auch erst nach den Treffen mit Trump zu einem erstes Gipfel zwischen Wladimir Putin und Kim im April 2019 in Wladiwostok. Russlands zunehmende Isolation infolge der Krimannexion 2014, aber stärker noch der 2022 begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine ließen den Kreml und Kim enger zusammenrücken.

„Ich glaube, dass es eine Dimension gibt, die einerseits von Verzweiflung und andererseits von Opportunismus getrieben ist“, sagt Sydney Seiler, langjähriger Geheimdienstexperte und Sondergesandter der Sechs-Parteien-Gespräche für eine Abrüstung Nordkoreas, auf tagesschau.de.

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (rechts), führt den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu (links) bei seinem Besuch am 26. Juli 2023 durch eine Waffenausstellung in Pjöngjang. © Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Klar ist auch, was beide Staaten voneinander erwarten: So war es beispielsweise nicht Russlands Präsident Wladimir Putin, der zu den Feierlichkeiten 70 Jahre nach Endes des Koreakrieges im Sommer nach Pjöngjang flog, sondern Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Ein Besuch, der auch verdeutlicht, dass man schon sehr weit zurückblicken muss, um auf eine gemeinsame „Erfolgsgeschichte“ zu verweisen.

Nordkorea unterstützte die russische Aggression gegen die Ukraine von Anfang an und mit großem Nachdruck. Pjöngjang erklärte 2022 als eine der ersten Regierungen die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, stimmte zudem als nur einer von fünf Staaten gegen eine UN-Resolution, die den Einmarsch der russischen Truppen verurteilte.

Das russische Volk und sein Militär werden aus dem Kampf zur Bestrafung der bösen Mächte, die ehrgeizig nach Hegemonie und Expansion streben, als Sieger hervorgehen. Kim Jong Un, Diktator Nordkoreas

Das jetzige Treffen im fernen Osten Russlands sendet in die Welt vor allem Bilder, die beiden Diktatoren nützen: Allein die Tatsache, dass der Westen rätselt, wie weit die militärische Kooperation gehen könnte, wird als Gewinn verbucht.

Bei einem Toast auf den Gastgeber betonte der nordkoreanische Gast, er sei „sicher, dass das russische Volk und sein Militär aus dem Kampf zur Bestrafung der bösen Mächte, die ehrgeizig nach Hegemonie und Expansion streben, als Sieger hervorgehen werden“. Kim versprach „eine neue Ära der 100-jährigen Freundschaft“ zwischen den zwei Ländern einzuleiten – und stieß auf „den neuen Sieg des großen Russlands“ und Putins Gesundheit an. Putin hat solchen Zuspruch nötig.