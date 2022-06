Russland verschärft Gesetz über „ausländische Agenten“

Nato-Chef Stoltenberg sagt Mauretanien Unterstützung in Sicherheitsfragen zu

Die Nato hat dem nordwestafrikanischen Land Mauretanien Unterstützung in Sicherheitsfragen versichert. Darauf haben sich am Mittwoch die Alliierten geeinigt, so Nato-Chef Stoltenberg. Zuvor kündigte die Nato als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg eine massive Militäraufrüstung an.