Russland verspricht Soldaten Kopfgeld, Abschussprämien und Absicherung bei Verletzung oder Tod

So langsam wird es Zeit, sich um Adventsdekoration und Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Wer dabei auf selbstgemachtes Kunsthandwerk setzt, wird oft auf den Weihnachtsmärkten fündig. In Preetz bauen die Aussteller ihre Stände im Kloster und im Heimatmuseum auf, in Schellhorn in einem Privathaus.