Wegen Antikriegsbild ins Waisenhaus gestecktes Kind laut russischen Angaben jetzt bei Mutter

Vater in Haft

New York. Eine wegen einer kriegskritischen Zeichnung in ein Waisenhaus gesteckte 13-Jährige ist nach russischen Regierungsangaben jetzt in der Obhut ihrer Mutter.

Die Frau habe das Mädchen aus dem Waisenhaus abgeholt, sagte die vom Internationalen Strafgerichtshof wegen des Verdachts der Kindesentführung gesuchte Kinderrechtskommissarin des Kreml, Maria Lwowa-Belowa am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Sicherheitsrat. Das Mädchen habe zunächst nicht mit der seit Langem von seinem Vater lebenden Mutter zusammenleben wollen, seine Meinung aber geändert.

„Nein zum Krieg“

Der Fall der 13-Jährigen hat weltweit für Empörung gesorgt und gilt als Beispiel für das Vorgehen des Kreml gegen Kritiker seines Invasionskrieges in der Ukraine. Nach Angaben von Anwälten und Unterstützern ihres Vaters hatte das Mädchen in der Schule ein Bild gemalt, auf dem Raketen über eine russische Flagge hinweg auf eine Frau und ein Kind zufliegen. Dazu schrieb sie: „Nein zum Krieg“ und „Ruhm der Ukraine.“

Die Schule rief die Polizei. Das Mädchen wurde verhört, ihr Vater wegen Verunglimpfung des Militärs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er wies die Vorwürfe zurück, floh kurz vor der Urteilsverkündung in Jefremow aus dem Hausarrest und wurde zwei Tage später in Belarus festgenommen. Seine Tochter kam in ein Waisenhaus.

Aufenthaltsort des Vaters ist unklar

Wo sich der 54-jährige Vater derzeit befindet, war unklar. Das Gericht in Jefremow südlich von Moskau wollte am Donnerstag über den Antrag der Staatsanwaltschaft beraten, ihm sein Elternrecht zu entziehen.

Lwowa-Belowa und Präsident Wladimir Putin werden vom IStGH per Haftbefehl gesucht, weil sie im Verdacht stehen, für die Deportation von Kindern aus der Ukraine nach Russland verantwortlich zu sein. Lwowa-Belowa sprach auf Einladung der russischen UN-Vertretung per Video im UN-Sicherheitsrat, um die Vorwürfe zurückzuweisen. Russland führt dort derzeit turnusgemäß den Vorsitz. Westliche Staaten boykottierten die Sitzung aus Protest.

