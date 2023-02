﻿Wie isoliert der russische Sport international ist

Bis vor Kurzem war der russische Sport noch in vielen Disziplinen führend. Doch seit dem Angriff auf die Ukraine ist das Land international vielfach isoliert. Ein Ausweg könnte der Blick nach Asien sein. Doch für manchen Spitzensportler des Landes gilt das nur begrenzt – wie der Besuch eines Basketballspiels in der Provinz zeigt.

Moskau. Alexej Schwed ist in Belgorod geboren, also in einer russischen Stadt, von der man in Deutschland seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine plötzlich sehr viel gehört hat. Denn der Bischofssitz am Fluss Donez liegt direkt an der ukrainischen Grenze, dient der russischen Armee als Aufmarsch- sowie Sammelpunkt und wird von den ukrainischen Streitkräften regelmäßig attackiert. Als Anfang Februar eine Fabrik beschossen wurde, rief Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur von Belgorod, einen Terroralarm auf unbegrenzte Zeit aus.

Von all dem hat Schwed persönlich nichts mitbekommen, er ist derzeit beim Hauptstadt-Basketballverein PBK ZSKA Moskau aktiv und war bei Auswärtsspielen zuletzt in Nischnij Nowgorod, Sankt Petersburg und Kasan, aber nicht in der Nähe Belgorods im Süden Zentralrusslands. Der 34-Jährige wird aufgrund seiner Herkunft allerdings vermutlich besser als manch anderer verstehen, warum er nun ein verhältnismäßig glanzloses sportliches Dasein fristen muss – zumindest für seine Verhältnisse.

Er ist einer der wenigen Superstars, die nach dem Einmarsch noch für ZSKA spielen, während die meisten ausländischen Topspieler den Klub seither verlassen haben. Zu denen gehörten der Georgier Tornike Schengelia, der Deutsche Johannes Voigtmann, der Däne Gabriel Lundberg, der Litauer Marius Grigonis oder der Italo-Amerikaner Daniel Hackett, die alle ihren Beitrag geleistet hatten, um ZSKA zu einem führenden Team in der Euroleague zu machen. Doch nachdem die Mannschaft nach dem Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine aus Europas führender Liga ausgestoßen worden war, schlossen sie sich schnell anderen Euroleague-Vertretern an. Besonders Vitus Bologna konnte sich über eine personelle Verstärkung freuen, denn Schengelia, Lundberg und Hackett stießen alle drei zu der italienischen Mannschaft.

Pari Nischnij Nowgorod statt Real Madrid

Für Schwed war dieser Weg versperrt. Nicht nur russische Teams, sondern auch für einzelne Staatsbürger des Landes ist der Weg nach Westeuropa oder nach Nordamerika in der Regel versperrt, wenn sie nicht gerade Dissidenten sondern zum Beispiel Sportler sind. Für Schwed, den früheren Spieler in der weltweit führenden US-Profiliga NBA, geht es daher nun nicht mehr gegen europäische Spitzenteams wie Olympiakos Piräus, Real Madrid oder Fenerbahce Istanbul sondern lediglich gegen die Vertreter der russischen VTB United League.

Anfang Februar trat Schwed etwa bei einem Auswärtsspiel gegen Pari Nischnij Nowgorod an und erzielte von allen Spielern auf dem Court die meisten Treffer – 21 Punkte.

Doch allzu überschwänglich dürften seine Emotionen deswegen nicht ausgefallen sein. Worüber soll er sich freuen, wenn er sich nicht mehr mit Spielern seines Formats messen kann? Bis zum Ende des dritten Viertels konnte Nischnij Nowgorod die Partie sogar offen gestalten, doch am Schluss brach die Mannschaft ein. ZSKA entschied das Spiel mit 89 zu 70 Punkten für sich, was die Pari-Spieler sogar als vergleichsweise ehrenhafte Niederlage empfinden durften. Denn ZSKA gewinnt seine Spiele in der VTB United League häufig mit einem Vorsprung von 30 Punkten und stand mit dem Erfolg gegen Nowgorod zum 24. Mal in Folge als Gewinner da – die längste Siegesserie, die es in der VTB-Liga jemals gab. Seither hat ZSKA aber zwei Auswärtsspiele gegen die direkten Verfolger Unics Kasan (Tabellenzweiter) und Zenit Sankt Petersburg (3.) knapp verloren.

VTB-Liga für Sponsoren uninteressant

Da kam in den Hallen endlich mal die Stimmung auf, die in Nischnij Nowgorod bei dem bis dahin vorhersehbaren Ausgang noch zu vermissen war. Dort herrschte eher die Atmosphäre vor, die den VTB-Alltag prägt: Die Nagorny Arena war zwar gut gefüllt, aber nicht bis auf den letzten Platz ausverkauft. Sie bietet ohnehin lediglich 5.500 Zuschauern Platz und kommt damit auf die vergleichsweise geringe Kapazität von circa einem Drittel der Arenen in Madrid (WiZink Center: 17.450 Plätze), Piräus (Stadion des Friedens und der Freundschaft: 14.095), Istanbul (Ülker Sports Arena: 13.500) oder Moskau (Megasport-Arena: 13.130).

Da konnten sich die Cheerleader in ihrem silbernen Outfit noch so sehr abmühen – den Eindruck, dass hier ein zweitklassiges sportliches Event veranstaltet wird, konnten sie nicht zerstreuen.

Die internationale Aussonderung ist nicht nur für Weltklassesportler wie einen Alexej Schwed bitter, der russische Sport nimmt daran insgesamt Schaden. ZSKA-Präsident Andrej Watutin zeigte sich im Herbst vergangenen Jahres entsprechend pessimistisch: „Vereinsinhaber und Sponsoren stecken in der Krise und sind nicht daran interessiert, viel Geld für ein Engagement in der VTB-Liga auszugeben“, sagte er dem serbischen Portal „Mozzart Sport“, „deshalb wird das Budget reduziert. Wir haben uns von der internationalen Szene verabschiedet, so dass die Rolle von ZSKA im Weltbasketball abnehmen wird.“

Fußball- und Eishockey-Weltmeisterschaften jetzt ohne Russland

In anderen Mannschafts- und Individualsportarten wie Fußball, Eishockey, im Ski-Langlauf oder in der Leichtathletik, in denen Russland bislang ebenfalls international wettbewerbsfähig war, sieht es ähnlich aus.

Die UEFA schloss russische Fußballmannschaften wie Zenit Sankt Petersburg oder Spartak Moskau von den europäischen Wettbewerben Champion‘s League und Europa League aus, genauso wie die FIFA die russische Nationalmannschaft aus der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nahm.

In der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL), die einmal als internationaler Wettbewerb für nord- und osteuropäische sowie asiatische Klubs gegründet wurde, tragen russische Eishockeyvereine den Wettbewerb inzwischen nur noch mit Teams aus Belarus, Kasachstan und China aus. Die Mannschaften von Dinamo Riga und Jokerit Helsinki aus Lettland und Finnland zogen sich nach dem 24. Februar 2022 aus der Liga zurück. Die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) sperrte die russische Nationalmannschaft außerdem für die Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Tampere und Helsinki in Finnland. Von der Weltmeisterschaft 2023 in Tampere und im lettischen Riga ist Russland auch ausgeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist eine Teilnahme von russischen Sportlern bei Olympia? © Quelle: dpa

Tür zu Olympia 2024 in Paris steht für Russland vielleicht offen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verhält sich bislang ähnlich restriktiv. Es hatte den von Belarus unterstützten Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine kurz nach den Olympischen Winterspielen in Peking verurteilt und beschlossen, dass zukünftig weder in Russland noch in Belarus internationale Sportveranstaltungen durchgeführt werden können. Überdies dürfen keine nationalen Symbole der beiden Länder bei Veranstaltungen oder Treffen gezeigt werden. Athleten beider Länder sind in den meisten Sportarten von internationalen Großereignissen ausgeschlossen.

Doch diese harte Haltung weichte das Komitee zuletzt auf. IOC-Chef Thomas Bach sagte zu, einen Vorschlag des asiatischen Dachverbands Olympic Council of Asia (OCA) zu prüfen, wonach russische und belarussische Sportler in seinen Wettbewerben starten dürften, solange das unter neutraler Flagge und ohne das Abspielen der Hymnen der beiden Länder geschehe. Der Vorstoß Bachs rief prompt den energischen Widerspruch der Ukraine, Polens sowie der baltischen Länder hervor.

Da die Wettbewerbe in Asien dem Vorschlag des OCA zufolge auch Olympiaqualifikationskämpfe umfassen sollen, stünde für russische Sportler plötzlich die Tür für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris offen.

Wechsel zwischen Fußball-Dachverbänden kann zu Irritationen führen

In Russland wurde das nicht nur begrüßt, sondern führte sofort auch zum Vorschlag des russischen Fußball-Verbands RFU, mit seiner Sportart ebenfalls nach Asien zu wechseln – vom europäischen Verband UEFA zur Asian Football Confederation (AFC): „Der Eintritt in den asiatischen Dachverband mit seinen 47 Ländern wird der russischen Nationalmannschaft sowie den Vereinen des Landes wieder ermöglichen an internationalen Wettbewerben teilzunehmen“, zeigte sich RFU-Chef Aleksander Djukow hoffnungsfroh.

Allerdings waren die Reaktionen aus dem AFC auf den Vorschlag vorerst reserviert. Ein solcher Schritt könne erst erfolgen, wenn alle möglichen Implikationen sorgfältig geprüft worden seien, gab sich Jasser Almisehal vorsichtig: „In den letzten Jahren ist es zu einem solchen Übertritt nicht gekommen, sodass es einer gründlichen Bewertung bedarf, um zu beurteilen, ob so etwas Sinn ergibt, und auch erst dann, wenn eine konkrete Anfrage vorliegt“, sagte der Chef des saudi-arabischen Fußball-Verbandes der Nachrichtenagentur Reuters.

Almisehal spielte damit auf den Umstand an, dass der Wechsel zwischen Fußball-Dachverbänden selten vorkommt und – wenn es doch geschah – nicht immer nur Freude auslöste. Als etwa Australien 2006 von Ozeanien nach Asien abwanderte, ärgerte es die Alt-Mitglieder in der Folge, dass sich Down Under seither für jede Weltmeisterschaftsendrunde qualifiziert und damit einem asiatischen Land permanent den Platz weggeschnappt hat.

Asien: Lange Wege und niedrige Fernsehgelder

Aber auch in Russland beurteilt mancher Beobachter die nun diskutierte Übertragung russischer Sportorganisationen von Europa nach Asien mit Skepsis: „Schon zu Zeiten der Sowjetunion waren alle unsere Sportverbände Teil europäischer Strukturen“, schreibt Oleg Schamonajew, Ressortleiter beim russischen Portal „sport-express.ru“: „Man glaubte, dass das sportliche Niveau in der Alten Welt viel höher ist, und es kam niemandem in den Sinn, sich mit den Asiaten zusammenzuschließen.“

Schon zu Zeiten der Sowjetunion waren alle unsere Sportverbände Teil europäischer Strukturen Oleg Schamonajew, Ressortleiter bei sport-express.ru

Doch die Welt habe sich seither verändert. In der großen russischen Domäne des Eiskunstlaufs seien inzwischen zum Beispiel die Chinesen, Japaner und Koreaner auf die Weltbühne getreten und würden es wahrscheinlich nicht gerne sehen, wenn ihre Startplätze bei Olympia von russischen Athletinnen und Athleten streitig gemacht würden.

In den Mannschaftssportarten wiederum werde ein Wechsel nach Asien die damit verbundenen Verluste in Europa nicht kompensieren können: „Die Wege auf dem asiatischen Kontinent sind viel länger“, verdeutlicht Schamonajew, „und die Fernsehgelder und das Niveau der Teams ist viel niedriger. Andererseits ist es besser, auf die Art und Weise mitzuspielen, als gar nicht.“

Letzteres wird sich wohl auch Alexej Schwed eingestehen müssen.