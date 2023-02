Mysteriöse Todesfälle häufen sich: russischer Generalmajor Makarow tot aufgefunden

Der russische Generalmajor Wladimir Makarow ist tot – nur wenige Wochen nachdem er aus dem Dienst entlassen wurde. Die Polizei spricht von Selbstmord, ähnliche Fälle in der Vergangenheit werfen aber Zweifel an dieser Darstellung auf.

Die Reihe von russischen Unternehmern, Funktionären und Militärs, die unter ungewöhnlichen Umständen zu Tode gekommen sind, setzt sich fort: Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, ist General­major Wladimir Makarow tot aufgefunden worden. Seine Frau habe den 72 Jahre alten Mann am Montag in einem Moskauer Vorort mit einer Schusswunde am Kopf entdeckt, nachdem sie in dem Haus einen Schuss gehört habe. Die Verletzung habe er sich selbst zugefügt, schreibt die russische Nachrichtenagentur Sota unter Berufung auf Polizeiangaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Sohn Makarows habe den Berichten zufolge noch einen Krankenwagen gerufen, der Vater habe aber nicht mehr gerettet werden können. Manche Medien in Russland berichten davon, dass in der Nähe des Toten ein Jagdgewehr gefunden worden sei, andere sprechen von einer Pistole. Die Familie Makarows wurde im Anschluss von einem Ermittlungsausschuss befragt, berichtet die Moskauer Zeitung „Moskowski Komsomolez“.

Makarow wurde vor wenigen Wochen von Russlands Präsident Wladimir Putin per Dekret aus dem Dienst entlassen. Gründe dafür wurden nicht öffentlich. Berichten zufolge soll der General danach unter einer Depression gelitten haben. Angehörige werden mit den Worten zitiert, Makarow habe nicht mehr gewusst, „was er mit sich anfangen soll“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche mysteriöse Fensterstürze

Makarow arbeitete als stellvertretender Leiter der Hauptdirektion für Extremismusbekämpfung. In diesem Amt verfolgte Makarow oppositionelle Aktivisten und unabhängige Journalisten. Die Behörde führt unter dem Begriff „extremistisch“ unter anderem auch die Stiftung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny, der selbst schon Opfer eines Mordanschlags war.

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche ähnliche Fälle öffentlich. Ende Dezember starb unerwartet der Generaldirektor einer russischen Marinewerft, Alexander Buzakov. Der Vorstandschef des Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow, fiel aus einem Fenster und starb. Diese Todesursache wird besonders oft genannt, zu Beginn der Corona-Pandemie stürzten gleich mehrere Personen aus dem Gesundheitswesen aus Fenstern. In Deutschland ist im November 2021 Kirill Zhalo, der Sohn eines ranghohen russischen Geheimdienstoffiziers, aus dem dritten Stock der Botschaft in Berlin gefallen. Der Sender CNN zählte für das Jahr 2022 mindestens acht prominente russische Unternehmer, die durch Selbstmord oder ungeklärte Unfälle ums Leben gekommen sind.