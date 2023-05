Russland zieht Tausende Mitarbeiter aus besetztem AKW Saporischschja ab

Kiew. Russland will nach ukrainischen Angaben rund 2700 Mitarbeiter aus dem Atomkraftwerk Saporischschja abziehen. Der ukrainische Betreiber der von russischen Truppen besetzten Anlage warnte am Mittwoch, ein solcher Schritt würde das Problem des Personalmangels noch verschärfen. Enerhoatom machte keine Angaben dazu, ob die Mitarbeiter gegen ihren Willen aus dem AKW abgezogen werden. Eine unabhängige Prüfung der Informationen war nicht möglich.

Arbeiter, die nach der Einnahme des Atomkraftwerks durch russische Truppen zu Beginn des Krieges Arbeitsverträge mit der russischen Atomenergiebehörde Rosatom unterzeichnet hätten, sollten zusammen mit ihren Familien nach Russland gebracht werden, teilte Enerhoatom im Netzwerk Telegram mit. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Region ordnete bereits am Samstag die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gebiet an. Das galt auch für die nahe gelegene Stadt Enerhodar, in der die meisten Mitarbeiter des Kraftwerks leben. Der volle Umfang des Evakuierungsbefehls war nicht klar.

Sorge vor einer Katastrophe wie in Tschernobyl

Kämpfe in der Nähe der Anlage haben die Angst vor einer Katastrophe wie in Tschernobyl geschürt, wo 1986 ein Reaktor explodierte und tödliche Strahlung freisetzte. Saporischschja ist eines der zehn größten Atomkraftwerke der Welt. Obwohl die sechs Reaktoren seit Monaten abgeschaltet sind, benötigt das Kraftwerk immer noch Strom und qualifiziertes Personal, um wichtige Kühlsysteme und andere Sicherheitseinrichtungen zu betreiben.

Die vom Kreml eingesetzte Verwaltung in der Region Saporischschja erwarte offenbar eine ukrainische Gegenoffensive und beschleunige deshalb ihre Bemühungen zur Umsiedlung von Bewohnern, hieß es von ukrainischen Vertretern. Darunter seien auch Familien von Arbeitern des Werks. Militärbeobachtern zufolge könnte sich die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive auf die Region Saporischschja konzentrieren und versuchen, die russischen Streitkräfte in zwei Teile zu spalten, indem sie bis zur Küste des Asowschen Meeres im Süden vordringt.

Russische Truppen übernahmen die Anlage im Februar 2022

Angehörige von Mitarbeitern des AKWs, die einer Umsiedlung zugestimmt hätten, seien in der russischen Region Rostow im Süden des Landes in Übergangslagern untergebracht worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Mitarbeitern sei es derzeit untersagt, Enerhodar zu verlassen. Der Generalstab äußerte sich nicht zu einem russischen Plan, auf den Enerhoatom verwies.

Nach der Einnahme des Atomkraftwerks Saporischschja ließen die russischen Besetzer das ukrainische Personal weiterarbeiten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die genaue Zahl der derzeit in der Anlage Beschäftigten ist nicht bekannt. Kurz nachdem russische Truppen die Anlage am 24. Februar 2022 überrannt hatten, teilte die IAEA jedoch mit, die geringe Mitarbeiterzahl stelle eine Gefahr dar. Die Organisation ist mit einigen Mitarbeitern in Saporischschja vor Ort, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.

