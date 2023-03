Russland will ukrainische GLSDB-Raketen abgeschossen haben

Über drei Stunden Johann Sebastian Bach in der Bad Segeberger Marienkirche

Deutlich über drei Stunden – so lange dauert die Aufführung der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach am Karfreitag in der Marienkirche von Bad Segeberg. Ein solches Projekt ist eine ganz besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Ein Besuch bei den Proben.