Russland zieht festgenommene Demonstranten direkt zum Militärdienst ein

Seit der Ankündigung einer Teilmobilmachung kommt es in Russland zu Protesten, die Polizei hat mehr 1300 Menschen festgenommen – einige bekamen offenbar noch in Polizeigewahrsam einen Bescheid zur Einberufung in das russische Militär.

Bei einer Demonstration am Mittwoch nehmen Polizisten einen Demonstranten in Moskau in Gewahrsam.

Moskau. Seit der von Kreml-Chef Wladimir Putin angekündigten Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten zum Krieg gegen die Ukraine kommt es zu Protesten in russischen Städten, mehr als 1300 Menschen wurden festgenommen. Einige von ihnen sollen noch in Polizeigewahrsam Einberufungsbescheide erhalten haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Bürgerrechtsportal OVD-Info. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete es am Donnerstag als rechtens, dass Festgenommenen direkt auch der Einberufungsbescheid überreicht werde.

Reuters zitiert aus einem Statement der Bürgerrechtsorganisation, dass Informationen aus 15 Polizeidienststellen vorliegen, denen zufolge festgenommenen Männern direkt eine Vorladung zum Militärregistrierungs- und Einberufungsamt ausgehändigt worden sei. Einem Demonstranten in Moskau sei zudem mitgeteilt worden, er würde eine zehnjährige Haftstrafe riskieren, wenn er den ihm zugestellten Einberufungsbescheid nicht wahrnehme.

Nach russischem Gesetz ist es der Polizei erlaubt, Menschen festzunehmen, die sich der Mobilmachung verweigern. Das Gesetz sieht jahrelange Haftzeiten und empfindliche Geldstrafen für eine Missachtung der Einberufung vor.

Mehr als 1300 Demonstranten in Gewahrsam

Nach den Protesten gegen die Teilmobilmachung hatte die Polizei am Donnerstag OVD-Info zufolge noch mehr als 1300 Menschen in Gewahrsam gehalten. Allein in der Hauptstadt Moskau waren es etwa 530 Protestler, in Sankt Petersburg 480, wie das Bürgerrechtsportal auflistete. Von staatlicher Seite gab es keine Angaben zu den Protesten.

Bei den ersten größeren Kundgebungen der russischen Anti-Kriegs-Bewegung seit März waren am Mittwoch in vielen Städten junge Leute auf die Straße gegangen, darunter viele Frauen, die um das Leben ihrer Männer, Brüder und Söhne fürchten. OVD-Info zählte Festnahmen in 38 Städten.

Es gibt zudem verschiedene Berichte, dass Tausende Männer seit Ankündigung der Teilmobilmachung das Land verlassen haben. Flüge aus Russland ins Ausland sind zum Teil stark im Preis gestiegen oder ausverkauft.

