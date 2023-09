Russlandreise: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un besucht Kampfjetwerk

Seoul. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un setzt seine Russlandtour fort. Am Freitag traf er in Komsomolsk am Amur ein. In der Großstadt im äußersten Osten Russlands wollte er ein Werk besichtigen, in dem Su-35- und Su-57- Kampfjets gebaut werden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Nachrichtenagentur Ria Novosti veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen war, wie Kims gepanzerter Zug in den Bahnhof einfuhr. Nordkoreanische Beamte warteten derweil an einem roten Teppich und einer eigens angelegten Rampe.

Kim Jong Un hält sich seit Dienstag im größten Staat der Welt auf. Am Mittwoch war er am Weltraumbahnhof Wostotschny mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen, der den Gast aus Pjöngjang mit einem 40-sekündigen Händedruck begrüßt hatte.

Westliche Experten gehen davon aus, dass Putin an Munition, Artilleriegeschossen und ballistischen Raketen aus Nordkorea interessiert ist, um damit Moskaus Waffenbestände aufzustocken, die sich im zweiten Jahr des russischen Krieges in der Ukraine zusehends leeren.

Auch Südkorea befürchtet, dass Kims Besuch auf eine Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen eines möglichen Waffen-gegen-Technologie-Geschäfts abzielt. Kim könnte im Gegenzug russische Hilfe bei der Modernisierung seiner Luftwaffe und Marine in Anspruch nehmen. Auf beiden Feldern ist Pjöngjang seinem Rivalen Südkorea unterlegen.

Putin: Nordkorea hat „großes Interesse an Raketentechnologie“

Putin hatte im russischen Staatsfernsehen nach dem Gipfel angekündigt, Kim werde später ein Flugzeugwerk in Komsomolsk am Amur besuchen und anschließend nach Wladiwostok fahren, um die russische Pazifikflotte, eine Universität und andere Einrichtungen zu besichtigen. Nordkorea hat sich zuletzt darum bemüht, einen funktionsfähigen Spionagesatelliten ins All zu bringen, um militärische Bewegungen der USA und Südkoreas überwachen zu können.

Auf die Frage, ob Russland Nordkorea bei der Beschaffung von Satelliten helfen werde, sagte Putin nach dem Gipfel: „Deshalb sind wir hierher gekommen.“ Nordkorea zeige „großes Interesse an Raketentechnologie. Sie versuchen auch, den Weltraum zu entwickeln“, berichteten russische Staatsmedien.

Putin sprach gegenüber Reportern von „vielen interessanten Projekten“ zwischen Russland und Nordkorea in Bereichen wie Verkehr und Landwirtschaft und dass Moskau dem abgeschotteten Land humanitäre Hilfe zukommen lasse. Er vermied es jedoch, von einer militärischen Zusammenarbeit zu sprechen. Putin sagte, Russland halte sich an Sanktionen, die die Beschaffung von Waffen aus Nordkorea verbieten.

Nordkoreas staatliche Medien berichteten am Donnerstag, Kim habe Putin eingeladen, Nordkorea zu einem „günstigen Zeitpunkt“ zu besuchen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte später, dass Putin die Einladung angenommen habe und dass der russische Außenminister Sergej Lawrow im Oktober Nordkorea besuchen werde.

