Atomwaffeneinsatz ist „rote Linie“: Scholz begrüßt deutliche Aussagen von Biden und Xi

Düzen Tekkal zu Protesten im Iran: „Die Menschen sind bereit für etwas zu sterben, das größer ist als ihre Angst“

Historisch ist das, was gerade in Iran passiert: Seit dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini gehen die Menschen auf die Straße – angeführt von Müttern, Töchtern, Schwestern. „Frauen. Leben. Freiheit!“, lautet ihr Schlachtruf. Was er für eine Signalwirkung hat und welche Rolle die Generation Tiktok bei den Protesten spielt, erklärt die Journalistin Düzen Tekkal im Interview.