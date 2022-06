26.05.2022, Russland, Moskau: Dmitri Medwedew, Vorsitzender der Partei Einiges Russland und stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates, nimmt an einer Sitzung des Forums "Unternehmertum in der neuen wirtschaftlichen Realität" in Moskau, Russland, teil. Medwedew hat die gemeinsame Kiewreise von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi als nutzlos kritisiert.

© Quelle: Yekaterina Shtukina/Pool Sputnik