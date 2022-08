Zuletzt galt der Krieg gegen Russland für die Ukraine als verloren. Nun scheint sich das Blatt im Osten und Süden des Landes sowie auf der Krim ein bisschen zu wenden. Dazu tragen Experten zufolge auch deutsche Waffenlieferungen bei.

Berlin. Die russische Militärmaschinerie stottert. Da sind sich Beobachter einig. „Von einem Wendepunkt zu sprechen wäre verfrüht“, sagt Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München mit Blick auf den Krieg, der am 24. Februar begann. Doch der Blutzoll der von Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine in Gang gesetzten Streitmacht sei erheblich, und deren strategischen Probleme würden längst ebenfalls offenkundig.

