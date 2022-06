Ostukraine: Chemiefabrik in Sjewjerodonezk praktisch zerstört - Kämpfe um die Kontrolle über die Stadt halten aber an

Nach Angaben des ukrainischen Militärs steht nach russischem Beschuss kein Verwaltungsgebäude mehr der Chemiefabrik in Sjewjerodonezk. Die Kontrolle über die Stadt haben russische Truppen wohl allerdings noch nicht gewonnen. Auch in anderen Teilen der Region halten die Kämpfe an.