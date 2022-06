Russland hat in der vergangenen Woche ein Militärmanöver abgehalten. Für Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel ist das kein Grund zur Beunruhigung. Dennoch rät er zur Vorsicht und vergleicht Putins Ansichten mit denen Stalins.

Russland zeigt auch in der Ostsee starke militärische Präsenz. Doch das dort in der vergangenen Woche abgehaltene Manöver hält Professor Joachim Krause für keinen Anlass zu größerer Beunruhigung. „Wenn es sich nur um Seemanöver handelt, mache ich mir keine Sorgen“, sagte der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel im Interview mit den „Kieler Nachrichten“.

