Russlands „Tag des Sieges“ in Moskau: Es sollte so aussehen wie immer

Moskau. Es sollte so aussehen, wie immer: Als Russlands Präsident Wladimir Putin am diesjährigen „Tag des Sieges“ die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau abnahm, defilierten 8.000 Soldaten in 30 Ehrenformationen an ihm vorbei. Das reichte für imposante Bilder im Fernsehen aus, doch der Anschein täuschte.

Denn an diesem zweiten „Tag des Sieges“ nach dem Beginn der Kämpfe in der Ukraine paradierten noch weniger Soldaten über den Roten Platz als im Vorjahr, als der russische Feldzug gegen das Nachbarland erst zweieinhalb Monate andauerte. Da marschierten und fuhren 14.000 Kämpfer in Ehrenuniform am Podium an den Kremlmauern vorbei. Und damit fiel die Parade bereits bescheidener aus als in den Jahren davor.

Es lässt sich also nicht ganz verschleiern, dass der Waffengang in der Ukraine seinen Zoll in punkto Personal und Gerät beim russischen Militär fordert, doch zumindest das Protokoll wird weiterhin eindrucksvoll genug eingehalten: „Die russische Armee soll als intakt und ‚normal‘ dargestellt werden – während in Wirklichkeit Teile von ihr schwer beschädigt sind“, hatte Dara Massicot, eine russische Militärexpertin bei der US-amerikanischen Denkfabrik Rand Corporation im Vorfeld des Feiertages bereits gesagt.

Eine Handvoll später Staatsgäste

Noch in letzter Minute hatte der Kreml offenbar versucht, für ein minimales Maß an internationalem Flair zu sorgen. Entsprechend häufig richtete das Staatsfernsehen die Kamera auf die wenigen Staatsgäste, von denen die meisten ihr Erscheinen kurzfristig zugesagt hatten: den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan, Kasachstans Präsident Qassym-Schomart Toqajew, das kirgisische Staatsoberhaupt Sadyr Dschaparow, seinen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyevazu aus Usbekistan sowie die drei Diktatoren aus Belarus, Tadschikistan und Turkmenistian, Aljaksandr Lukaschenka, Emomalij Rahmon und Serdar Berdimuhamedow. Nur Kirgisistans Japarow hatte sein Kommen im Voraus bestätigt, während die Teilnahme der sechs übrigen Staatsoberhäupter erst am Vortag bekannt gegeben worden war.

Während der offizielle Teil der Festlichkeiten einigermaßen staatstragend daherkam, gestaltete sich dieser 9. Mai für die breite Masse der Russinnen und Russen in diesem Jahr allerdings deutlich weniger feierlich als üblich.

Der „Tag des Sieges“, der 1965 in der Sowjetunion eingeführt wurde, ist in Russland zum einen ein Familienfest, an dem der vielen Angehörigen gedacht wird, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben im Kampf gegen Nazideutschland verloren haben. Zum anderen entwickelte sich der „Den Pobjedi“, wie er auf Russisch heißt, in den Nullerjahren aber auch zu einem großen öffentlichen Ereignis, bei dem die Menschen auf die Straßen strömen.

Der wichtigste Programmteil wurde gestrichen

Dafür sorgte die Einführung des sogenannten „Unsterblichen Regiments“, bei dem sich die Teilnehmer zu einem Gedenkmarsch versammeln und die Bilder ihrer Familienmitglieder vor sich hertragen, die im „Großen Vaterländischen Krieg“, wie er auf Russisch heißt, gekämpft haben.

„Das unsterbliche Regiment“ entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einer Mischung aus Gedenk- und Gaudi-Veranstaltung mit Karnevals-Charakter. Millionen Marschierer ziehen sich Uniformjacken der Roten Armee über und setzen sich ein Militär-Schiffchen auf den Kopf. Die Freude über den Sieg wird mit Liedern der damaligen Zeit besungen, es wird getanzt und in den Kneipen herrscht Hochbetrieb.

Genau dieser Teil des 9. Mai-Programms, der für die meisten Russinnen und Russen den eigentlichen Feiertag ausmacht, wurde in diesem Jahr auf staatliche Anordnung gestrichen. Wie ein früherer Mitarbeiter des Kremls der „Moscow Times“ sagte, sei die Entscheidung, das „Unsterbliche Regiment“ in diesem Jahr ausfallen zu lassen, schon vor einiger Zeit nach einer internen Sitzung mit Putins stellvertretendem Stabschef Sergei Kirijenko gefallen.

Angst vor aktuellen Fotos von Kriegsopfern

Dabei hätten Sicherheitserwägungen, wie sie nun zur Begründung angeführt würden, keine entscheidende Rolle gespielt, sagte der ehemalige Kreml-Beamte: „Die Bedenken in der russischen Präsidialverwaltung bezogen sich nicht auf feindliche Drohnen. Man war vielmehr beunruhigt, dass bei einem Marsch mit Porträts... Angehörige mit Fotos von Soldaten kommen würden, die im Krieg in der Ukraine getötet wurden, und es zu einer Massenkundgebung von trauernden Familienmitgliedern kommen könnte.“

Die russische Staatsmacht tat im Vorfeld dieses „Tag des Sieges“ allerdings alles, um den Anschein einer großen Sicherheitsgefährdung zu erwecken. Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme schlossen die Behörden etwa den Roten Platz schon zwei Wochen vor den Feierlichkeiten.

Anlass zur Sorge aus russischer Sicht gibt es durchaus: In der vergangenen Woche soll es zu einem Drohnenangriff auf den Kreml gekommen sein, und die Sabotageanschläge auf Flughäfen, Eisenbahnen und Treibstofflager auf russischem Gebiet haben im Vorfeld der erwarteten Gegenoffensive der Ukraine erheblich zugenommen.

Moskauer Innenstadt komplett gesperrt

Doch rechtfertigen die Befürchtungen die diesjährige Absage kompletter Militärparaden in sibirischen Städten, die tausende Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt liegen? Es darf bezweifelt werden.

In Moskau führte der angebliche Sicherheitswahn dazu, dass die komplette Innenstadt an diesem 9. Mai für Normalsterbliche für weite Teile des Tages gesperrt wurde. Wer hoffte, in der Nähe des Kremls doch ein bisschen feiern zu können, wurde enttäuscht. Die zentralen Metrostationen waren alle geschlossen. Wer etwa zu Fuß in die Nähe des Roten Platzes oder zur Twerskaja-Straße, dem traditionellen Versammlungsort des „Unsterblichen Regiments“, vordringen wollte, strandete an Polizeisperren, die kilometerweit entfernt waren.

„Es gibt jetzt nichts Wichtigeres als Ihre militärischen Aktivitäten“, hatte Putin in seiner Rede auf dem Roten Platz den russischen Kämpfern in der Ukraine zugerufen. „Die Zukunft unserer Staatlichkeit und unseres Volkes hängt von Ihnen ab.“

Das entspricht in etwa dem, was ein hochrangiger Kreml-Beamter schon in den Tagen vor dem „Tag des Sieges“ der „Moscow Times“ gesagt hatte: „Erst müssen wir gewinnen, dann können wir feiern.“