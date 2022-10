﻿„Vollständiger Schutz nicht möglich“: Wie sicher ist die kritische Infrastruktur in der Ostsee?

Jabin Kanczok im Gesundheits-Podcast: Winterblues oder schon Depression – wie kommt man heiter durch die dunkle Jahreszeit?

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 3 erklärt Jabin Kanczok, Leitender Psychologe am Zentrum für Integrative Psychiatrie in Kiel, den Unterschied zwischen Winter-Blues und echter Depression – und was dabei helfen kann, einem Stimmungstief vorzubeugen.