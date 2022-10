﻿Sabotage und Cyberkrieg: Wie anfällig Deutschlands Versorgung ist

Wird das deutsche Stromnetz angegriffen, kämpfen zuerst kranke und pflegebedürftige Menschen um ihr Leben. Aber auch bei Anschlägen auf die Trinkwasserversorgung, auf staatliche Lebensmittelvorräte oder Verwaltungen können enorme Schäden entstehen. Ein Überblick über potenzielle Gefahren.

Berlin. Die Einschläge kommen näher. Oder nur die Angst davor? Fakt ist: Spätestens seit die beiden Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee offenbar sabotiert wurden, wird auch in Deutschland offen über die Anfälligkeit unserer Versorgungsnetze, Kabel und Leitungen gesprochen. Kein Wunder, führten doch schon die Spuren eines groß angelegten Hackerangriffs auf den Bundestag im Jahr 2015 eindeutig nach Russland. Auch dass in der Ukraine ist seit den Kämpfen um die Vorherrschaft im Osten des Landes mehrfach das Stromnetz durch Cyberangriffe russischer Hacker ausgefallen.

Ende dieser Woche übernahm nun auch der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall der Sabotage an der Deutschen Bahn. Unbekannte hatten am vorigen Wochenende gezielt wichtige Kommunikationskabel in Berlin und in Nordrhein-Westfalen zerstört und so den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland über mehrere Stunden stillgelegt, weil die Kommunikation zwischen den Leitstellen der Bahn unmöglich war. Der Generalbundesanwalt ist für Terrorakte zuständig.