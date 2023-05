Mutmaßlicher Brandanschlag auf SPD-Wahlkreisbüro - Diaby vermutet rassistischen Hintergrund

Halle/Saale. Am Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Diaby geht nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an seinem Bürgerbüro in Halle von einem rassistischen Tathintergrund aus. „Wir kennen den Mann schon seit über einem Jahr“, sagte Diaby auf Nachfrage zu dem mutmaßlichen Täter.

Mutmaßlicher Täter „polizeilich bekannt“

Laut Diaby habe der 55-jährige Mann häufig rassistische Beleidigungen gegenüber Diaby ausgestoßen und auch im Briefkasten Schreiben mit rassistischen Bemerkungen hinterlassen. „Er ist diesbezüglich auch polizeilich bekannt.“

Am späten Mittwochabend hatten Zeugen Flammen an dem Gebäude in Halle (Saale) bemerkt und die Einsatzkräfte. Außerdem sahen die Zeugen den Angaben zufolge einen verdächtigen Mann vor dem Haus und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der mutmaßliche Brandstifter wurde vorläufig festgenommen. Der 55-Jährige befindet sich laut Polizei in Gewahrsam. Die Feuerwehr löschte den Brand nach kurzer Zeit. Am Donnerstag soll es Befragungen von Zeugen geben. Auch der mutmaßliche 55 Jahre alte Brandstifter solle dann angehört werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ob die Tat einen politischen Hintergrund hat, ist bislang nach Polizeiangaben unklar.

Esken zu Brand an SPD-Wahlkreisbüro: „Anschlag auf Demokratie“

Auf Twitter bekunden viele Politiker ihre Solidarität. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat den mutmaßlichen Brandanschlag auf das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby verurteilt. „Ich bin entsetzt“, sagte sie am Donnerstag einer Pressemitteilung des SPD-Parteivorstands zufolge. Sie sprach von einem „feigen Anschlag“. Die SPD Sachsen-Anhalt sprach am Donnerstagmorgen auf Twitter von einem „feigen Brandanschlag“ auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Diaby und die SPD in Halle.

Zugleich sei dies ein „Anschlag auf die Demokratie vor Ort, der eine scharfe Verurteilung aller Demokraten erfordert.“ Diaby sei immer wieder massiven Drohungen mutmaßlich aus der rechtsextremen Szene ausgesetzt, etwa als 2020 seine Räumlichkeiten beschossen und Mitarbeiter in Gefahr gebracht wurden.

Ermittlungen dauern an

Bei dem Feuer wurde laut Polizei die Eingangstür sowie der Fußboden im Eingangsbereich des Hauses beschädigt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittlungen zum Motiv und der genauen Brandursache dauerten an. Angaben zur Schadenshöhe machten die Beamten am Donnerstag nicht. Es ist nicht der erste Übergriff auf ein Bürgerbüro Diabys. 2020 waren nach einem Angriff auf ein anderes Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt worden.

Solidarität auf Twitter

Die SPD Sachsen-Anhalt sprach am Donnerstagmorgen auf Twitter von einem „feigen Brandanschlag“ auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Diaby und die SPD in Halle. Die User der sozialen Netzwerke reagierten daraufhin mit Solidarität. Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur sprach von feigen und hinterhältigen Taten. „In unserer Demokratie gibt es unzählige gewaltfreie Wege, den Abgeordneten die Meinung zu sagen“, kritisierte Türk-Nachbaur.

Die ehemalige Staatssekretärin und SPD-Politikerin Sawsan Chebli kritisierte: „Schon wieder wird das Büro von Karamba Diaby angegriffen und wir machen business as usual. Mich macht das so wütend.“ Im Jahr 2020 waren Schüsse auf das Wahlkampfbüro des Abgeordneten abgegeben worden. Zudem hatte Diaby Morddrohungen erhalten. „Ich nehme die Drohung ernst und habe sofort die Polizei darüber informiert. Es wurden unverzüglich Ermittlungen aufgenommen und Maßnahmen zum Schutz meiner Person eingeleitet“, teilte damals der im Senegal geborene Politiker mit.

Bestürzt reagierten unterdessen auch Politiker anderer Parteien. Der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt nannte den mutmaßlichen Brandanschlag einen „abscheulichen Angriff auf einen geschätzen Kollegen und auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung“.

Madeleine Linke, Co-Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, erinnerte daran, dass es sich nicht um einen Einzelfall handele. „Regelmäßig sind Wahlkreisbüros von Politiker*innen aller Parteien Gegenstand von Anschlägen, Schmierereien und Wutausbrüchen. Das ist gefährlich“, schrieb sie auf Twitter.

Die Grünen-Politikerin forderte zudem konsequente Ermittlungen und Prävention.

