﻿Rechtsextreme Chatnachrichten: zwei Bodyguards von Ministerpräsident Haseloff suspendiert

Gegen mehrere sachsen-anhaltische Polizisten wird wegen Rechts­extremismus­verdachts ermittelt – darunter zwei Personen­schützer von Minister­präsident Reiner Haseloff (CDU). Die beiden Beamten wurden suspendiert.

Magdeburg. Gegen vier Beamte des Landes­kriminalamts (LKA) in Sachsen-Anhalt sind strafrechtliche Ermittlungen wegen Extremismus­verdachts eingeleitet worden. Zwei Beamte sind im Bereich des Personen­schutzes beschäftigt, wie das Innen­ministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte. Es soll sich um Personen­schützer von Sachsen-Anhalts Minister­präsident Reiner Haseloff (CDU) handeln, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ und der MDR berichten. Das Innen­ministerium kommentierte das nicht und verwies auf die laufenden Verfahren sowie die Persönlichkeits­rechte der Beamten.