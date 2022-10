Brief an Gesundheitsminister Lauterbach

Sachsen, Bayern und Thüringen fordern Ende der Impfpflicht im Gesundheitssektor

In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach haben drei Landesgesundheitsminister ein Ende der Impfpflicht für das Personal in Gesundheit und Pflege zum Jahresende gefordert. Die Initiative ging von Sachsen aus.