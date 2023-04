﻿Cannabis aus Sachsen: Wo Konservative ins Grübeln kommen

Die geplante Cannabis-Legalisierung spaltet Sachsens Politik – denn die feinsten Blüten wachsen derzeitig ausgerechnet im Landkreis Meißen. Bringt das nun einige Konservative zum Umdenken?

Ebersbach. Wer hätte das gedacht: Das beste Gras der Republik kommt aus Sachsen. In einem alten Schlachthof in Ebersbach, eine halbe Stunde vor Dresden, stehen Hunderte Pflanzen, strengstens bewacht. Unter gelbem Natriumlicht gedeihen sie – so vorzüglich, dass die Gärtner der Firma Demecan jeden Monat mehr als 60 Kilogramm Cannabis ernten können.