Seit Sonntagabend steht fest: Maik Wobst ist neuer Bürgermeister von Königshain (Sachsen). In der kleinen Gemeinde in der Nähe von Görlitz stand nur ein Kandidat zur Wahl. Das Skurrile: Wobst war nicht diese Person. Doch wie kann das sein?

Königshain.Herr Wobst, Glückwunsch zu Ihrem Wahlsieg. Haben Sie noch lange gefeiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, gar nicht, es gab auch keine Wahlparty. Ich hatte ja nicht einmal kandidiert.

Wie wird man denn Bürgermeister, ohne zu kandidieren?

Die Leute haben einfach meinen Namen auf den Wahlzettel geschrieben. Ich muss zugeben, ganz überraschend war das nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum nicht?

Ich habe vor der Wahl einen Handzettel geschrieben, auf dem ich erklärt habe, dass man auch so seinen Bürgermeister wählen kann: Indem man einfach den Namen hinschreibt. Den Zettel habe ich dann vor der Wahl im ganzen Ort in die Briefkästen gesteckt. Von den 715 Bürgerinnen und Bürgern, die wählen waren, sind 351 meinem Vorschlag gefolgt. Aber dass es dann wirklich so kommt: Nein, damit kann man nicht rechnen.

Sie haben nur zwölf Stimmen mehr als der ursprünglich einzige Kandidat Peter Himmstedt erhalten. Kennen Sie ihn?

Herr Himmstedt ist Softwareunternehmer und lebt seit 2004 hier, aber wir kennen uns nicht besonders gut. Im Gegensatz zu ihm habe ich auch keinen großen Wahlkampf mit eigener Website und Terminen gemacht. Ich hatte wirklich nur den Handzettel.

Wissen Sie, warum die Leute Sie gewählt haben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und seit 2014 bin ich auch im Gemeinderat aktiv und stellvertretender Bürgermeister. Als feststand, dass es nur einen Kandidaten geben wird und der vorherige nach 30 Jahren in den Ruhestand geht, kamen viele zu mir und haben gesagt: „Wenn wir schon wählen gehen, dann wollen wir auch zwei Kandidaten.“ Ich habe dann in der Wahlordnung gelesen, dass man auch den Namen hinschreiben kann. Und ich habe mich verantwortlich gefühlt. Mir liegt dieser Ort sehr am Herzen – und ich glaube, viele hier wissen das.

Maik Wobst – auf dem ersten Foto nach der Wahl, per Whatsapp an die „LVZ“ verschickt – und sein Königshain. © Quelle: koenigshain.com / privat

Warum haben Sie nicht gleich offiziell kandidiert?

Ich wollte eigentlich nicht Bürgermeister werden.

Warum nicht?

Bei einem Ort von unserer Größe ist der Job des Bürgermeisters ehrenamtlich und unbezahlt, aber trotzdem sehr aufwendig. Es geht darum, Fördermittel hierher zu holen und langwierige Anträge auszufüllen. Und das ist wichtig. Ich sage es mal so: Wir können uns momentan nicht mal eine Sense leisten. Wenn man aber bedenkt, dass ich 57 werde und man für sieben Jahre ins Amt gewählt wird, ist das schon eine große Sache. Zumal neben meiner Arbeit in der Straßenmeisterei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Krise der Ampelregierung: Kann dieses Bündnis halten? Zum Start nannten sie sich „Fortschrittskoalition“: Jetzt reagieren SPD und Grüne auf der einen und die FDP auf der anderen Seite zunehmend gereizt aufeinander. Warum es jetzt vor allem auf die Achse Scholz/Lindner ankommt. Jetzt mit RND+ lesen

Was wollen Sie als Bürgermeister jetzt verändern?

Wissen Sie, wir sind eine der kleinsten Gemeinden Sachsens. Die meisten kennen uns doch nur wegen des Autobahntunnels auf der A4, in dem es immer mal brennt oder Unfälle gibt. Aber dennoch gab es in Königshain immer ein sehr lebendiges Dorfleben – bis Corona kam. Das ist bislang nicht wieder zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen, ob es überhaupt wieder so wird wie früher. Da wird es wichtig sein, dass wieder mehr Leute an unser Schloss kommen, etwa zu den Sagenspielen, die ich dieses Jahr endlich wieder mit unserem Heimatverein ausrichten will. Was wir auch dringend brauchen, ist ein neues Einsatzfahrzeug für unsere Feuerwehr.

Das Interview erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.