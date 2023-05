Kretschmer fordert weniger Geld für Asylbewerber

Bidens überraschende Wende

Tauziehen um Kampfjets für die Ukraine: Kanzler Scholz zeigt sich genervt

US-Präsident Joe Biden will der Lieferung von Kampfjets des Typs F16 an die Ukraine keine Steine mehr in den Weg legen. Deutschland wäre dabei jedoch weitgehend außen vor. Denn die Bundeswehr hat keine Jets dieses Typs.