Steigende Flüchtlingszahlen: Was können Grenzkontrollen bringen?

Dresden. Sachsen fordert seit Monaten, dass die Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien verstärkt werden. Damit sollen Schleuser gestoppt und unerlaubte Einreisen verhindert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nun angekündigt, die Überwachung auszuweiten: Es sei wichtig, „dass wir in der Fläche an der Grenze mit Personal vorhanden sind“. Wie ist die Lage – und was ist rechtlich überhaupt möglich? Eine Analyse.

Wie laufen die Kontrollen bisher?

Aktuell sind sogenannte Schleierfahndungen erlaubt. Das bedeutet: Die Polizei darf in einem 30-Kilometer-Radius hinter der Grenze, also auf deutschem Gebiet, verdächtige Fahrzeuge kontrollieren – auch ohne Anlass. Dafür gibt es unter anderem gemeinsame Ermittlergruppen aus Bundes- und sächsischer Landespolizei. In den vergangenen Tagen waren immer wieder Schleuser gestoppt worden, die nicht selten 20 bis 30 Geflüchtete in ihren Transportern zusammengepfercht hatten.

Seit Anfang September hat der Freistaat auch zusätzliche Einheiten der Bereitschaftspolizei in die Grenzregion geschickt. „Schwerpunkt ist aktuell die Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Dem lebensgefährlichen Tun müssen wir konsequent entgegentreten“, sagt Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Wichtig ist aber auch: In den bisherigen Kontrollzonen entlang der Grenze dürfen keine Geflüchteten abgewiesen werden – wer aufgegriffen wird, kann einen Asylantrag stellen.

Weshalb wird bisher nicht direkt an Sachsens Grenze kontrolliert?

Die Europäische Union, ganz konkret der Schengener Grenzkodex, untersagt Kontrollen an einer Binnengrenze, etwa zwischen der Bundesrepublik und Polen. Konkret heißt es in Artikel 23, dass „die Ausübung der polizeilichen Befugnisse insbesondere nicht der Durchführung von Grenzübertrittskontrollen gleichgestellt werden“ darf. Sprich, auch „Ersatzkontrollen“ sind untersagt.

Allerdings gibt es die Möglichkeit für Ausnahmen: Ein Mitgliedsstaat kann solche Kontrollen bei der EU anmelden – und muss sie sich auch nicht genehmigen lassen (Notifizierung). Das ist etwa an der Grenze zwischen Bayern und Österreich der Fall, wo es seit 2015 auch eine stationäre Überwachung gibt, die von Deutschland bislang halbjährlich über die EU erneuert wurde. Auch für die Grenze zu Polen und Tschechien wäre ein solches Vorgehen möglich. Das hatte die Bundesinnenministerin bisher abgelehnt. Allerdings erfolgen Zurückweisungen ohnehin nur in relativ wenigen Fällen, etwa wenn ein Ausländer mit einer Einreisesperre belegt ist oder keinen Asylantrag stellt.

Wie entwickeln sich die Flüchtlingszahlen?

Die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland ist in diesem Jahr erheblich gestiegen. Die Bundespolizei stellte allein im August 15.100 illegal eingereiste Migranten fest, was ein neuer Höchstwert in diesem Jahr ist und einem Zuwachs von rund 40 Prozent im Vergleich zum Juli entspricht. Auch an der sächsischen Grenze zu Polen und Tschechien macht sich der Trend längst bemerkbar: Hier zählte die Polizei bis Ende Juli insgesamt 12 190 unerlaubte Einreisen (plus 142 Prozent zum Juli 2022).

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht von einem „dramatischen Anstieg“ und fordert „dringend“ stationäre Grenzkontrollen. Allerdings schränkte er am Dienstag im MDR auch ein: „Die ganze Diskussion ist scheinheilig, wenn man nicht am Anfang über die Anzahl spricht der Menschen, die in Deutschland Schutz bekommen können.“ Deshalb brauche es insgesamt eine Obergrenze, so Kretschmer.

Wann kommen die stationären Kontrollen?

Faeser spricht sich zwar derzeit für eine Ausweitung der Grenzkontrollen aus – aber nicht nach dem bayerischen-österreichischen Muster. Sprich, die festen Beobachtungs- oder Kontrollposten, wie sie beispielsweise viele Urlauber von der Inntal-Autobahn zwischen Kiefersfelden und Kufstein kennen, soll es nicht geben. Dort wurden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 4489 Menschen zurückgewiesen, vor allem weil sie keine gültigen Reisedokumente vorweisen konnten.

Stattdessen geht es zum einen um mehr Fahndungsgruppen in der Nähe der Grenze. Zum anderen könnte die Bundespolizei – etwa wenn eine Schleusung vermutet wird – Fahrzeuge auch direkt an der Grenze anhalten. Das Schlagwort lautet: flexible, punktuelle Kontrollen. Außerdem will Faeser mehr gemeinsame Streifen mit Polen und Tschechien, auch auf deren Hoheitsgebiet. Tschechien hat bereits zugestimmt, mit Polen laufen noch die Gespräche. Vorbild ist die Zusammenarbeit mit der Schweiz: Dort darf die deutsche Bundespolizei auf eidgenössischem Hoheitsgebiet in Zügen kontrollieren.

Wird es zu Staus an der Grenze kommen?

Wohl kaum. Denn stationäre Grenzkontrollen bedeuten nicht, dass die Bundespolizei Schlagbäume errichten oder Straßen sperren darf – ein Abriegeln innerhalb der EU ist rechtlich nicht möglich. Vielmehr soll das Personal deutlich verstärkt werden. Im Gespräch sind zwischen 800 bis 1000 zusätzliche Beamtinnen und Beamte. Sie sollen sich entlang der Grenze positionieren und den Verkehr überwachen.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) plädiert für das sogenannte französische Modell: Diese Kontrollen erfolgen „situations- und lageabhängig“ – so wie es jetzt vorgesehen ist und in Brandenburg gerade mit einem beschleunigten EU-Verfahren angegangen wird. Dabei gibt es keine festen Posten, sondern beispielsweise mobile Streifen. Diese überwachen mit örtlich und zeitlich wechselnden Kontrollen die verschiedenen Grenzübergänge wie etwa in Görlitz und Zittau. Damit wären die Beobachtungspositionen nicht so leicht ausrechenbar und es würde auch nicht ganz so viel Personal gebunden werden.

Weshalb dürfen Migranten nicht abgewiesen werden?

Die Polizisten dürfen zwar Kontrollen durchführen, aber Geflüchtete nicht grundsätzlich zurückweisen: Nach europäischem Recht muss ein Asylantrag gewährt werden, wenn die Grenze überschritten wurde. Dafür reicht, vereinfacht gesagt, schon ein Fuß auf dem Boden der Bundesrepublik. Das hat der Europäische Gerichtshof in der vergangenen Woche nochmals klargestellt. Einreiseverweigerungen dürfen demnach nur unmittelbar vor der Grenzlinie oder auf dem Hoheitsgebiet des Nachbarstaates ausgesprochen werden. Sollten Straftaten begangen worden sein, ist eine Inhaftierung möglich.

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte sich schon 2018 mit dieser Frage befasst – und war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Stellt jemand einen Asylantrag, muss dieser vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geprüft werden: Deutschland muss die Migranten erst einmal ins Land lassen. Falls ein Geflüchteter tatsächlich schon in einem anderen EU-Land Asyl beantragt hat, bleiben Deutschland sechs Monate Zeit, um das herauszufinden und ihn zurückzuschicken.

Was könnten Grenzkontrollen bringen?

Kurz gesagt: Es geht bei den verstärkten Kontrollen weniger darum, die Migration zu unterbinden, sondern um die Reduzierung beziehungsweise das Stoppen der Schleuser. Dass dies möglich sein kann, haben die vergangenen beiden Wochen gezeigt: Nahezu täglich wurden Transporter abgefangen. Die Geflüchteten können dann in Deutschland einen Asylantrag stellen. Nachdem die Bundespolizei an der sächsischen Grenze die Personalien erfasst hat, werden die Menschen in Erstaufnahmen im Freistaat gebracht.

Von den verstärkten Kontrollen wird sich aber ein weiterer Effekt erhofft: Wenn Schleuserwege immer wieder gekappt werden, sollen diese Transporte weniger attraktiv werden. So gehen auch Polen und Tschechien an ihren Südgrenzen intensiver gegen Schleuser vor. Damit soll sich auf der sogenannten Balkanroute ein Dominoeffekt entwickeln, so dass letztlich weniger Migrantinnen und Migranten nach Deutschland durchkommen. Innerhalb der EU könnte dann der ursprüngliche Verteilmechanismus greifen, beginnend an den Außengrenzen, so der Plan.

Wo gibt es bereits stationäre Kontrollen?

In der EU haben bereits einige Staaten die offenen Binnengrenzen („Schengen-Raum“) mit einer Anmeldung in Brüssel eingeschränkt. So führt Dänemark Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durch, was unter anderem mit organisierter Kriminalität und irregulärer Migration begründet wird. Auch Österreich hat sich für einige Grenzabschnitte solche Kontrollen bestätigen lassen, ebenfalls Schweden und Frankreich. Norwegen kontrolliert aktuell an den Häfen mit Fährverbindungen zu Schengen-Staaten.

Dieser Artikel erschien zuerst in den „Dresdner Neusten Nachrichten“.